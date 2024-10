Baloise präsentiert vollintegrierten Schnellrechner für Privatsparten-Neugeschäft

Der Tarifrechner wurde in enger Zusammenarbeit mit „b-tix“ entwickelt. Der auf Versicherungs-IT spezialisierte Dienstleister war nicht nur an der Entwicklung der intuitiven Benutzeroberflächen beteiligt, sondern sorgte auch für die vollständige Integration des Tarifrechners in die Infrastruktur von Baloise auf Basis der BiPRO-Norm 421 für Tarifierung, Angebot und Antrag (TAA).

Laut Baloise können damit Vertriebspartner nun die Anträge digital und normkonform direkt an Baloise übermitteln. Der Baloise Schnellrechner ergänze die Abschlussmöglichkeiten, betont Baloise-Bereichsleiter Maklervertrieb Uwe Stachelscheid. Die Baloise Tarife seien aber weiterhin in den Vergleichsplattformen sowie im Maklerportal zu finden.

„Mit unserem neuen Baloise Schnellrechner orientieren wir uns konsequent am Bedarf der Vermittlerinnen und Vermittler. Unser Ziel ist es, unseren Kundinnen und Kunden eine nahtlose und effiziente Möglichkeit zu bieten, Tarifberechnungen und Beantragungen volldigital abzuschließen“, sagt Stachelscheid.

Individuelle Produktvarianten für Kundenlösungen

Nach Angaben des Versicherers bietet der neue Tarifrechner die Möglichkeit, für jede Sparte aus mehreren Produktvarianten zu wählen. Unabhängig von der Produktvariante kann durch die flexible Produktstruktur gezielt auf individuelle Anforderungen eingegangen werden. Gleichzeitig sollen integrierte Hilfetexte und eine klare Benutzerführung dafür sorgen, dass Maklerinnen und Makler optimal durch den Prozess geführt werden.

Effizientes Up- und Cross-Selling

Zudem wurde der Baloise Schnellrechner mit Up- und Cross-Selling-Funktionen ausgestattet. Diese bieten während der Tarifberechnung gezielt Erweiterungsmöglichkeiten für den bestehenden Schutz an, ohne den Prozess unnötig zu verkomplizieren, verspricht der Versicherer. Durch die klare und transparente Darstellung der Optionen werde der Abschluss zusätzlicher Versicherungsbausteine vereinfacht, wovon Kunden wie Vermittler gleichermaßen profitieren würden, so die Baloise.

Digitalisierung der Vertriebspartner

Baloise bezeichnet die Einführung des Tarifrechners als bedeutenden Schritt in Richtung Digitalisierung des Neugeschäfts. Die enge Anbindung an bestehende BiPRO-Standards sorge nicht nur für einen reibungslosen Ablauf von der Tarifberechnung bis zur Antragsstellung sondern garantiert eine nahtlose Integration des neuen Tools in die bestehenden Systeme der Vertriebspartnerinnen und -partner.