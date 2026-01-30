BarmeniaGothaer richtet Industriekundengeschäft neu aus

Die BarmeniaGothaer stellt ihr Industriekundengeschäft strategisch weiter auf. Ziel ist es, die Marktposition im Industriegeschäft zu festigen und das Portfolio zukunftsfähig auszurichten. Der Versicherer setzt dabei auf eine klare Steuerung der Sparten, leistungsfähige Produkte und Prozesse sowie eine enge Orientierung an den Anforderungen industrieller Kunden.

Im Mittelpunkt stehen eine hohe Underwriting-Qualität und eine konsequente Ausrichtung auf Profitabilität. Die Nähe zu Kunden und Vermittlern soll weiter vertieft werden, um tragfähige Lösungen im industriellen Versicherungsgeschäft zu entwickeln. Kontinuität in den Strukturen verbindet das Unternehmen dabei mit gezielten externen Impulsen.

Ein wesentlicher Bestandteil der Neuausrichtung ist die personelle Verstärkung im Industriebereich. Zum 1. Juli 2026 übernimmt Jens Groß die Leitung des Underwritings im Geschäftsfeld Industrie. Er verantwortet künftig die Sparten Sach, Transport, Multiline, Kraftfahrt und Haftpflicht einschließlich Vermögensschadenhaftpflicht und D&O.

Neue Leitung für das Underwriting im Industriegeschäft

Groß verfügt über langjährige Erfahrung im industriellen Versicherungsgeschäft und umfassende Marktkenntnis. Seine enge Vernetzung mit Kunden, Vermittlern und Marktteilnehmern soll dazu beitragen, das Underwriting weiter zu schärfen und das Wachstum gezielt zu steuern.