Ergo legt Rechtsschutz für KMU neu auf

Die Ergo hat den Gewerbe-Rechtsschutz überarbeitet und richtet das Produkt nun stärker auf kleine und mittlere Unternehmen aus. Der Versicherer erweitert den Leistungsumfang und fasst den Schutz zugleich klarer zusammen. Im Fokus stehen typische Konflikte aus dem betrieblichen Alltag, etwa Streitigkeiten mit Kunden und Lieferanten, arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen, Konflikte mit Behörden oder strafrechtliche Vorwürfe infolge fahrlässiger Pflichtverletzungen.

Auch Reputationsrisiken im digitalen Raum sind Teil des neuen Angebots. Damit reagiert der Versicherer auf ein Umfeld, in dem rechtliche Auseinandersetzungen für viele mittelständische Betriebe schnell teuer und organisatorisch belastend werden können.

„Gerade im Mittelstand scheitert die Durchsetzung berechtigter Ansprüche viel zu oft an Unsicherheit und Kostenrisiken – nicht am Recht selbst“, sagt Olaf Bläser, Vorstandsmitglied der Ergo Deutschland AG, verantwortlich für die Schaden- und Unfallversicherung und Vorsitzender des Vorstands der Ergo Versicherung. „Mit unserem neuen Rechtsschutz Gewerbe geben wir Unternehmerinnen und Unternehmern einen verlässlichen Kosten-Airbag an die Hand: klar strukturiert, flexibel im Preis und mit praxisnahen Leistungen, die den rechtlichen Alltag kleiner und mittlerer Betriebe spürbar entlasten.“

Zwei Produktlinien mit erweitertem Leistungsumfang

Die neue Produktgeneration besteht aus den beiden Linien „Smart“ und „Best“. Beide Varianten wurden im Vergleich zur Vorgängerlösung ausgebaut. In „Smart“ umfasst der Schutz unter anderem einen erweiterten Steuer-, Sozial- und Verwaltungsrechtsschutz, auch für außergerichtliche Verfahren. Hinzu kommen höhere Versicherungssummen sowie Rechtsschutz für Hilfsgeschäfte.

Die Linie „Best“ geht darüber hinaus. Sie enthält zusätzliche Leistungen wie einen Universal-Rechtsschutz beziehungsweise eine vorsorgliche Rechtsberatung bis 1.000 Euro. Auch Rechtsschutz bei gewerblichen Urheberrechtsverstößen bis 10.000 Euro ist enthalten. Ergänzt wird das Paket durch eine Vorversicherungs- und Innovationsgarantie.

Neben dem klassischen Kostenschutz setzt der Versicherer auf ergänzende Rechtsdienst- und Serviceleistungen. Unternehmer erhalten unter anderem allgemeine Beratung zur Unternehmensnachfolge sowie zur Erstellung einer Unternehmervorsorgevollmacht oder Unternehmerverfügung. Dazu kommen ein AGB- und Dokumenten-Check, Bonitätsprüfungen potenzieller Kunden, Geschäftspartner und Handwerker sowie die allgemeine Prüfung von Arbeitsverträgen und die Erstellung von Arbeitszeugnissen.

Zusätzliche Services und vereinfachte Prozesse

Außerdem können Versicherte an Online-Webcasts zu Datenschutz und Compliance teilnehmen. Für den privaten Bereich der versicherten Personen bietet Ergo zusätzlich allgemeine Beratung zu Vorsorgeverfügungen sowie zur Errichtung einer Bestattungsverfügung, eines Testaments und einer Regelung zum digitalen Nachlass an.

Im Zuge des Relaunches hat der Versicherer nach eigenen Angaben auch Aufbau und Prozesse gestrafft. Statt mehrerer Antragsstrecken und Spezialbedingungen gibt es nun ein zentrales Bedingungswerk für Selbstständige. Das soll Abschluss und Handhabung im Vermittlungsalltag erleichtern.

Vereinfacht wurden zudem spezielle Deckungskonzepte, etwa für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Nach Angaben von Ergo wurde auch der Inkasso-Rechtsschutz aufgewertet. Zudem hat der Versicherer bestehende Lücken im Spezial-Strafrechtsschutz geschlossen.