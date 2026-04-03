Primus Valor erweitert Immobilienfonds um Wohnobjekt bei Hannover

Das Mehrfamilienhaus wurde 1990 erbaut, umfasst 24 Wohneinheiten und verfügt über eine Gesamtwohnfläche von 1.856 Quadratmetern, teilt Primus Valor mit. Die bauliche Grundsubstanz befinde sich in sehr gutem Zustand und sei vom Voreigentümer kontinuierlich und substanzorientiert bewirtschaftet worden. Die Lage im östlichen Stadtgebiet biete eine gute verkehrliche Anbindung sowie kurze Wege zu zentralen Versorgungseinrichtungen.

Mit dem Ankauf verfügt der ICD 14 R+ nun über insgesamt 363 Wohneinheiten. Zuvor wurden an den Standorten Memmingen, Kempten, Kaufbeuren und Aschaffenburg bereits 339 Einheiten übernommen. Die Gesamtinvestition des Fonds beläuft sich mit dem aktuellen Erwerb auf rund 43 Millionen Euro.

„Der Standort Lehrte überzeugt durch seine starke Infrastruktur und die Nähe zur Metropolregion Hannover. Die Liegenschaft in der Schillerstraße fügt sich ideal in die Strategie des ICD 14 R+ ein und bietet langfristig attraktive Entwicklungsperspektiven,“ sagt Sascha Müller, Geschäftsführer der ICD 14 GmbH.