Mehr Umsatz, stabile Combined Ratio: HDI Global baut Marktposition aus

HDI Global hat im Geschäftsjahr 2025 Umsatz und Ergebnis gesteigert. Das Wachstum basiert auf zusätzlichem Neugeschäft, inflationsbedingten Preisanpassungen sowie einem disziplinierten Underwriting. Der Versicherer innerhalb der Talanx Gruppe kommt weltweit auf einen Versicherungsumsatz von 10,3 Milliarden Euro, währungskursbereinigt ein Plus von fünf Prozent.

Das operative Ergebnis steigt um vier Prozent auf 732 Millionen Euro. Der Beitrag zum Konzernergebnis der Talanx Gruppe wächst um zehn Prozent auf 551 Millionen Euro. Das versicherungstechnische Ergebnis bleibt mit 997 Millionen Euro nahezu stabil. Gleichzeitig entwickelt sich die Schaden- und Kostenquote mit 90,3 Prozent weiterhin im Zielkorridor.

Eine zentrale Rolle für die Geschäftsentwicklung spielt die Niederlassung Deutschland. Sie trägt wesentlich zum Gesamtergebnis bei und baut ihre Marktposition weiter aus.

Deutschlandgeschäft gewinnt strategisch an Gewicht

„In einem dynamischen Umfeld zählt ein verlässlicher Partner für Versicherungen und Risikomanagement. Mit profitablem Wachstum, einer nachhaltig starken Combined Ratio und über zehn Milliarden Euro Versicherungsumsatz weltweit geben wir unseren Kunden und Partnern die Sicherheit, sich langfristig auf HDI Global verlassen zu können. Ein zentraler Treiber unseres Gesamterfolgs als HDI Global ist unser Deutschlandgeschäft…Unser Anspruch für Deutschland ist klar: Wir wollen unsere führende Marktposition weiter ausbauen und unsere Kunden souverän durch eine sich permanent verändernde Risikolandschaft begleiten – mit Lösungen, die Substanz haben, Orientierung geben und nachhaltig Mehrwert schaffen“, sagt Dr. Barbara Klimaszewski-Blettner, Mitglied des Vorstands von HDI Global.

Auch operativ wurde das Deutschlandgeschäft gezielt weiterentwickelt. „2025 war für unser Deutschlandgeschäft ein Jahr des gezielten Ausbaus“, sagt Stephan Geis, Managing Director der Niederlassung Deutschland bei HDI Global. Mit der Aufnahme der Kautionsversicherung, der Neuaufstellung der Internationalen Programme und der Einführung von HDI Argos 4.0 zur genauen Auswertung standortbasierter Risiken habe man das Leistungsportfolio spürbar erweitert, so Geis.

Neben dem Ausbau des Leistungsangebots treiben auch strukturelle Anpassungen die Entwicklung voran. Dazu zählen die stärkere Fokussierung auf den Mittelstand sowie die Weiterentwicklung der Underwriting-Kompetenz.

Wachstum, Effizienz und Technologie im Fokus

Das Wachstum von HDI Global wird auch durch die Kapitalanlage gestützt. Das versicherungstechnische Finanz- und Kapitalanlageergebnis vor Währungseffekten steigt auf 102 Millionen Euro. Gleichzeitig bleiben die Großschäden mit 426 Millionen Euro unterhalb des geplanten Budgets.

Für das laufende Jahr plant das Unternehmen weitere Investitionen in Prozesse und Technologie. „Mit Blick auf 2026 wollen wir unsere Marktführerschaft weiter ausbauen. Wir werden Prozesse konsequent vereinfachen, Automatisierung und KI gezielt einsetzen und Wachstum insbesondere im Specialty- und Mid-Market-Geschäft vorantreiben. Gleichzeitig bleibt individuell zugeschnittenes Geschäft für unsere Großkunden ein zentraler Bestandteil unserer DNA. Xcelerate29 gibt uns dafür den klaren Rahmen: Wachstum, technologische Exzellenz und Lösungen, die unsere Geschäftspartner sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem zunehmend komplexen Umfeld nachhaltig unterstützen“, sagt Geis.