Baufinanzierung der Lebensversicherer: Es bröckelt

Die Lebensversicherer hatten bislang ein solides Immobilienfinanzierungsgeschäft. Die steigenden Zinsen und die Trendwende am Immobilienmarkt bremsen nun aber das Neugeschäft. Das zeigen die Zahlen des GDV.

Die Lebensversicherer haben trotz des sich abschwächenden Immobilienmarktes ihr Finanzierungsvolumen im Vorjahr leicht steigern können. Der Umfang der ausgezahlten Wohnungsbaudarlehen kletterte gegenüber 2021 um 2,3 Prozent auf 8,8 Milliarden Euro, wie aktuelle Zahlen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) zeigen. „Angesichts der Trendwende auf dem Immobilienmarkt ist das ein gutes Ergebnis“, sagt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.

Gleichwohl hinterlässt die gesunkene Immobiliennachfrage infolge des Zinsanstiegs auch in den Kreditbüchern der Versicherer Spuren. Ihre Finanzierungszusagen lagen 2022 mit fast neun Milliarden Euro zwar nur knapp unter dem Niveau von 2021 (9,2 Milliarden Euro). Das Ergebnis resultiert jedoch aus einem starken ersten Halbjahr, als Kredite im Umfang von 6,3 Milliarden Euro bewilligt wurden. In der zweiten Jahreshälfte waren es nur noch 2,7 Milliarden Euro. „Die steigenden Zinsen haben das Neugeschäft im Jahresverlauf deutlich gebremst“, so Asmussen.

Damit verbunden waren auch Verschiebungen bei den Kreditnehmern. Die Lebensversicherer finanzieren traditionell überwiegend private Eigenheime oder Eigentumswohnungen. Ihr Anteil an den gesamten Kreditzusagen lag im vergangenen Jahr jedoch „nur“ noch bei 77,6 Prozent (2021: 84,6 Prozent) – und damit so niedrig wie seit Mitte der 1990er-Jahre nicht mehr. Umgekehrt stieg der Anteil größerer Mietshäuser am Finanzierungsvolumen auf ein Rekordniveau.

Im langfristigen Vergleich liegt das Hypothekengeschäft immer noch auf hohem Niveau. Mit Beginn der Niedrigzinsphase waren viele Unternehmen dazu übergegangen, ihre Kapitalanlagen breiter zu streuen und ihr Hypothekengeschäft auszubauen. „Baudarlehen sind wegen der hinterlegten Immobilien relativ sicher, werfen aber gleichzeitig höhere Renditen ab als Staatsanleihen bester Bonität“, sagt Asmussen.

Hypotheken passen gut zum Geschäftsmodell

Insgesamt spielen die Lebensversicherer in der Wohnimmobilienfinanzierung aber eine kleine Rolle: Nach Angaben des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken für 2021 kommen sie auf einen Marktanteil von drei Prozent. Dennoch leistet der Sektor einen wichtigen Beitrag zur Vermögensbildung privater Haushalte. Denn während Banken zumeist Darlehen mit einer Laufzeit von bis zu 15 Jahren anbieten, können Versicherer problemlos auch Kredite mit einer Zinsbindung von 20 oder gar 30 Jahren vergeben.

Der Grund: Kreditinstitute refinanzieren sich zumeist über kurzfristige Einlagen wie Girokonten und Termingelder, die Lebensversicherer können wegen der ausgedehnten Vertragslaufzeiten die Kundengelder dagegen viel langfristiger investieren. „Hypotheken passen gut zum Geschäftsmodell der Lebensversicherer“, so Asmussen.