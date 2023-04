bAV: Signal Iduna kooperiert mit der Deutschen Unterstützungskasse

Seit dem 1. April 2023 hat die Deutsche Unterstützungskasse die Angebotspalette um die nachhaltig ausgerichtete Fondspolice Signal Iduna Global Garant Invest (SIGGI) erweitert. Die Police ist über die gesamte Vertragslaufzeit nachhaltig ausgerichtet, also in der Anspar- und Rentenphase. Eine Besonderheit am Markt ist, dass alle drei Anlagetöpfe, in die die Sparbeiträge von Kunden investiert werden, nachhaltig gestaltet sind.

Die Deutsche Unterstützungskasse ist als freie und von Versicherern unabhängige Unterstützungskasse im Markt aktiv. Im Rahmen ihres Portfolio-Konzeptes bietet die Gesellschaft Rückdeckungsversicherungen ausgewählter Versicherungsgesellschaften an. Kunden können nach Angaben der DUK entsprechend ihrer eigenen Anlagephilosophie und Unternehmensinteressen Angebote auswählen und zudem dabei die Produkte unterschiedlicher Versicherer miteinander kombinieren.

Mit der Kooperation will der Versicherer seine Marktposition in der betrieblichen Altersversorgung stärken und das Angebot im Maklervertrieb attraktiver machen. Die Signal Iduna sieht nach eigenen Aussagen in der betrieblichen Altersversorgung ein Geschäftsfeld mit langfristigen Wachstumsperspektiven.

„Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der DUK und sind davon überzeugt, dass wir gegenseitig von unserer jeweiligen bAV-Expertise profitieren werden. Durch die Kooperation mit der DUK möchten wir unsere Position im Bereich der spezialisierten bAV-Makler deutlich ausbauen und stärken“, sagt René Wördemann, Leiter des Bereichs Belegschaftsgeschäft Großkunden und Branchenlösungen bei Signal Iduna.

„Nachhaltigkeit ist in der betrieblichen Altersversorgung bereits häufig eine Voraussetzung für einen Neuabschluss, da es ein elementarer Bestandteil zahlreicher Unternehmensstrategien ist. Wir freuen uns, mit Signal Iduna einen bAV-Partner mit großer Expertise gewonnen haben, der sich konsequent nachhaltig ausrichtet und damit unseren Kunden zukunftsgerichtete Produktlösungen anbieten kann“, so Christian Willms, Vorstand der Deutschen Unterstützungskasse (DUK).