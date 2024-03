bAV und bKV: Gemeinsam für starken Antrieb sorgen.

Arbeitgeber benötigen schlagkräftige Argumente zur Gewinnung neuer Mitarbeiter

Der demographische Wandel und der damit verbundene Fachkräftemangel haben bewirkt, dass sich Unternehmen mehr als je zuvor Gedanken darüber machen müssen, wie sie für Mitarbeiter attraktiv werden bzw. bleiben. Denn: In den nächsten 15 Jahren erreichen rund 12,9 Millionen Erwerbspersonen das gesetzliche Rentenalter und die jüngere Generation wird die ältere zahlenmäßig nicht ersetzen können.1

Die Maximierung des Vorsorge-Effekts kann bei der Mitarbeitergewinnung ein entscheidender Erfolgsfaktor sein

Doch wie lässt sich die Vorsorge maximieren? Mit der Kombination aus betrieblicher Altersversorgung (bAV) und betrieblicher Krankenversicherung (bKV) können Arbeitgeber ein dynamisches und sofort erlebbares Versorgungswerk gestalten, das ein entscheidender Erfolgsfaktor sein kann. So sorgt eine bAV später für finanzielle Sicherheit im Alter, während die positiven Effekte einer bKV für Mitarbeiter und Unternehmen sofort greifen.

bAV + bKV = Betriebliche Fürsorge

Die ALH Gruppe hat die Themen bAV und bKV unter dem Namen „Betriebliche Fürsorge“ miteinander verschmolzen. So können Unternehmen ihren Mitarbeitern mit einer bKV einen direkt erlebbaren Mehrwert und mit der bAV eine intelligente Versorgung bei Invalidität und im Ruhestand bieten.

Folgend einige Vorteile, die sich aus der Kombination ergeben:

Sofort und direkt erlebbare Mehrwerte

Stärkung des Employer Brandings und Unternehmensimages

Ergänzung bestehender Benefits um das Thema Gesundheit und Rente

Mitarbeiterzufriedenheit wird gesteigert und Fluktuation entgegengewirkt

Verbessertes Recruiting-Konzept

Reduzierung krankheitsbedingter Fehlzeiten

Gestalten Sie einen individuellen Antrieb

Mit der ALH Gruppe haben Sie immer das passende „Rad“ für Ihren perfekten Antrieb an der Hand:

Mit digitalen Kooperationspartnern zum Vertriebserfolg

Von der Beratung über den Abschluss bis hin zur Verwaltung – in Kooperation mit ausgewählten Partnern bietet die ALH Gruppe digitale Tools an, mit denen der gesamte Prozess – also die Etablierung von bAV und bKV im Unternehmen – komplett digital abgebildet werden kann. Im Ergebnis heißt das:

Transparente Beratungs- und Verwaltungsprozesse

Zeit- und Kostenersparnis

Sicherheit in der Beratung

Nachhaltiger Geschäftsprozess durch papierlose Kommunikation

1 Statstisches Bundesamt (Destatis): https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/08/PD22_330_13.html (Aufruf vom 15.03.2024)