bAV von Canada Life: Digital, regional, profitabel

Was macht Unternehmen attraktiv? Eine Betriebsrente rangiert hier ganz oben. Was sie heute bieten muss, verrät Andreas Behrens, Senior Manager Sales Operations and Solutions Canada Life.

Fachkräfte sind begehrt. Im Wettbewerb um sie können Unternehmen mit einer betrieblichen Altersversorgung (bAV) besonders punkten. Doch wie muss eine bAV aussehen, um zu überzeugen? Und was muss der Versicherer liefern, damit sie gut zu installieren und zu handeln ist? Canada Life setzt hier auf engagierten Service, eine innovative bAV-Verwaltungsplattform und renditeorientiertes Investment mit effizienten Garantien.

Service von Anfang an

Bei Canada Life sehen wir die bAV als Maßarbeit an – mit Support von der Erstberatung des Unternehmens bis zur Umsetzung, und das vor Ort mit unseren regionalen bAV Spezialisten. Daneben bieten wir noch viele weitere digitale Services und Unterlagen rund um das Thema bAV an. So unterstützen wir unsere Vermittler bei der Erstellung von Versorgungsordnungen, bei der Überprüfung von bestehenden Versorgungszusagen sowie mit digitalen Tools wie dem bAV-Projektgenerator für die Umsetzung von Firmenprojekten.

Canada Life bAVnet: Tschüss, Papier-Chaos!

Arbeitgeber schätzen es, dass man durch die Digitalisierung der Prozesse eine bAV effizienter verwalten kann. Genau das leistet die digitale bAV-Verwaltungsplattform Canada Life bAVnet: Unternehmer sparen so Ressourcen und viel Zeit. Neu auf der Plattform ist das exklusiv hinterlegte Arbeitgeber-Postfach: Es ermöglicht Arbeitgebern, auch den gesamten Schriftverkehr mit Canada Life zu bAV-Verträgen digital zu führen – ganz ohne Papier. Auch die Versicherungspolice, mit Kopie für den Arbeitnehmer, können Arbeitgeber nun in digitaler Form erhalten. Dieser Service ist bislang einzigartig bei Software-Entwickler Xempus, auf dessen Anwendungen das Canada Life bAVnet basiert.

Bewährt und flexibel: GENERATION business

Um zu überzeugen, braucht es schließlich noch einen modernen und leistungsstarken Tarif. Auch hier liefert Canada Life: Mit 4,8% Rendite seit Auflegung vor 20 Jahren, Ende Januar 2004, hat sich der Anlage-Motor der Canada Life-bAV-Lösung GENERATION business langfristig bewährt. Mit dem Unitised-With-Profits- (UWP) Fonds erhalten Kunden aber nicht nur eine renditeorientierte, sondern auch eine mit endfälligen Garantien abgesicherte Vorsorge. Die Beitragsgarantie beträgt mind. 90 %. Abhängig von Laufzeit und Beitragshöhe kann diese noch höher liegen. So bieten wir bei einem Monatsbeitrag von 250 Euro und einer Laufzeit von 35 Jahren eine Bruttobeitragsgarantie von 103 %.

Wer beim Sparen einen Endspurt einlegen will, kann in den Durchführungswegen Direktversicherung, Pensionszusage und in der fondsgebundenen Unterstützungskasse kürzere Spardauern ab 5 Jahren vereinbaren. Die Beiträge fließen in ein Automatisches Portfolio Management. Die renditeorientierte Variante APM A Serie bAV erzielte in den letzten drei Jahren eine durchschnittliche Performance von 8,3% p.a. zum 31.01.2024. Hier steht Kunden eine Beitragsgarantie von 80% zur Verfügung, die sie im Fall des Falles vertragsgemäß zum Rentenbeginn auffängt.

Das ist Canada Life

Canada Life zählt zu den wichtigsten Fondspolicen-Anbietern im deutschen Maklermarkt und verzeichnete in den letzten Jahren starkes Wachstum in der bAV. Der bAV-Service des Versicherers belegt in Umfragen regelmäßig vordere Plätze, und das Institut für Vorsorge und Finanzplanung bescheinigt Canada Life exzellente bAV-Kompetenz.