BBG-Chef Konrad Schmidt hört auf

PMA: Maasjost-Sohn tritt in Geschäftsführung ein

Felix Maasjost (28) ist mit sofortiger Wirkung in die PMA-Geschäftsführung eingetreten. Zudem wurde der Sohn von PMA-Chef Dr. Bernward Maasjost in den Vorstand der Holding Dr. Maasjost & Collegen AG berufen. In einigen Jahren werde er die Unternehmensgeschicke übernehmen, kündigte sein Vater …