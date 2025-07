Berenberg verstärkt institutionelle Plattform

Zu seinen bisherigen Stationen zählen leitende Funktionen bei Protinus, Redington, Aon Hewitt, Watson Wyatt und Feri Institutional Management. Sein Fokus lag dabei stets auf strategischen Fragestellungen rund um Altersvorsorgeeinrichtungen, Versicherungen und Corporates.



„Unsere institutionelle Plattform gewinnt durch Dr. Torsten Köpke einen der versiertesten Impulsgeber im deutschsprachigen Raum. Mit seiner ausgeprägten Marktkenntnis und Lösungskompetenz werden wir nun gemeinsam den Wachstumskurs im Bereich der institutionellen Investoren weiter fortsetzen und uns auch darüber hinaus personell weiter verstärken“, sagt Michael Kreibich, Head of Institutional Clients bei Berenberg.



„Dr. Torsten Köpke bringt umfassende Expertise im Bereich institutioneller Investmentlösungen sowie den pensionsspezifischen Umsetzungsvarianten mit. Darüber hinaus verfügt er über langjährige Erfahrung in der verpflichtungsorientierten Anlagestrategieberatung und der Begleitung komplexer OCIO-Mandate von nationalen wie internationalen Institutionen. In Verbindung mit seinem umfassenden Netzwerk ist er eine ideale Verstärkung für unser Team“, ergänzt Alina Paul.



Durch den Einstieg von Dr. Torsten Köpke wird das Sales Team gezielt erweitert und der eingeschlagene Wachstumspfad der zentralen Vertriebs- und Beratungsplattform für institutionelle Anleger weiter vorangetrieben, so Berenberg. Die neue Struktur, in der Institutional Sales und Investment Consulting seit Mitte Juni noch enger verzahnt zusammenarbeiten, zielt darauf ab, institutionellen Kunden ein noch individuelleres und leistungsstärkeres Dienstleistungsangebot zu bieten.



„Berenberg verfügt über die optimale Kombination aus starken Investment- und Beratungslösungen, einer hohen Innovations- und Weiterentwicklungskraft sowie sehr schnellen Entscheidungswegen. Dies bietet institutionellen Investoren die ideale Plattform für alle Dimensionen der Kapitalanlage. Ich freue mich sehr, diesen erfolgreichen Weg nun mit gestalten zu dürfen und meine Erfahrung, Fähigkeiten und mein Netzwerk einzubringen“ sagt Dr. Torsten Köpke.