Bantleon baut Wandelanleihenmanagement aus

Der Asset Manager Bantleon verstärkt den Bereich Wandelanleihenmanagement am Standort Zürich und hat dafür Louis Steinbrunner als Portfoliomanager eingestellt. Er wird sich auf die quantitative und qualitative Analyse von Emittenten internationaler Wandelanleihen fokussieren. Louis Steinbrunner hat fünf Jahre Berufserfahrung im Asset Management. Zuletzt arbeitete er als Convertible Bonds Analyst bei Schroders Investment Management in Zürich.

Louis Steinbrunner (Foto: Bantleon)

„Wir freuen uns sehr, Louis Steinbrunner mit seinem breiten Know-how in der Wandelanleihenanalyse für unser Team gewonnen zu haben“, erklärt Oliver Gasser, CEO und Leiter Portfoliomanagement Wandelanleihen der Bantleon Convertible Experts AG. „Das rekordhohe Neuemissionsvolumen zeigt, dass Unternehmen Wandelanleihen als Finanzierungsinstrument zunehmend nutzen. Gleichzeitig ist ein wachsendes Interesse von Anlegern zu beobachten. Aber nur mit einer sorgfältigen Analyse und aktiver Bewirtschaftung lassen sich die Vorteile dieser hybriden Assetklasse nutzen.“