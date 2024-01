Bezahlbarer Wohnraum: Patrizia erzielt Kapitalzusagen von über 500 Millionen Euro

Das Unternehmen hat Eigenkapitalzusagen von zehn institutionellen Investoren erhalten, mit den dänischen Pensionsfonds AP Pension und PKA als Hauptinvestoren.

Die im Januar 2022 aufgelegte Patrizia Sustainable Communities Strategie hat bereits einen erheblichen Teil des eingesammelten Kapitals in Projekte für bezahlbaren Wohnraum in großen Ballungsräumen in Westeuropa investiert. Das Portfolio soll aus vier großen Projekten mit insgesamt ca. 1.000 Wohneinheiten bestehen

Bezahlbaren Wohnraum in wichtigen europäischen Metropolen schaffen



In Dublin wurde im Rahmen der Strategie in zwei Projekte für bezahlbaren Wohnraum in etablierten Wohnvierteln in Außenbezirken investiert. Hier können künftig 1.600 Bewohner mit niedrigem bis mittlerem Einkommen in modernen Wohnungen untergebracht werden. Der Neubau soll nach den Energiestandards EPC A und HPI (Home Performance Index) zertifiziert und mit PV-Anlagen ausgestattet werden. Die Investitionen sollen auch eine neue Bücherei, Gemeindezentren, Kinderkrippen und öffentliche Grünflächen umfassen. Für beide Vorhaben wurden Vereinbarungen mit einer anerkannten Wohnungsbaugesellschaft getroffen, um langfristig positiven Impact zu schaffen.

Im Vereinigten Königreich hat die Patrizia Sustainable Communities Strategie ein Programm mit einem Volumen von rund 115 Millionen Euro aufgelegt, das auf die Entwicklung von ökologisch und sozial nachhaltigen Einfamilienhäusern im bezahlbaren Segment abzielt. Zwei Investitionen in 70 Neubauwohnungen zu langfristig erschwinglichen Mieten in Milton Keynes – weniger als 50 Meilen nördlich von London – und 80 Neubauwohnungen in Bishop’s Stortford – weniger als 25 Meilen nordöstlich von London.

Marleen Bikker-Bekkers, die Fondsmanagerin des Patrizia Sustainable Communities und Head of European Investments von Patrizia Global Partners, sagt: „Wir freuen uns sehr über diesen wichtigen Beitrag zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in Europas Ballungsräumen. Wir erleben weltweit einen grundlegenden Wandel unserer Lebensweise. Veränderungen wie demografischer Wandel, fortschreitende Urbanisierung, und die damit verbundenen veränderten gesellschaftlichen Bedürfnisse und wirtschaftlichen Entwicklungen erhöhen die Lebenshaltungskosten, vor allem in Ballungsgebieten. Mehr als 80 Millionen Europäer sind heute bereits mit ihren Wohnkosten überfordert. Deshalb wird die Bereitstellung von qualitativ hochwertigem, bezahlbarem Wohnraum immer wichtiger. Regierungen können dieses Ziel nicht allein erreichen. Dafür ist der Einsatz von privatem Kapital sinnvoll und notwendig. Um zukunftsweisende Lösungen zu schaffen, arbeiten wir hier gerne mit staatlichen Institutionen zusammen.“

Mathieu Elshout, Head of Sustainability and Impact Investing bei Patrizia, fügt hinzu: „Ein zentraler Pfeiler der Nachhaltigkeitsstrategie von Patrizia ist es, bis zum Jahr 2035 ein führender Impact-Investor für globale Sachwerte zu werden. Trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten bestärkt uns die starke Nachfrage von Investoren nach unserer ersten Impact-Strategie in unserer klaren Überzeugung, mit sozialem und bezahlbarem Wohnraum eine positive Wirkung zu erzielen. Dieser Meilenstein ist für uns ein wichtiger Schritt zur Erreichung unserer Impact- und Nachhaltigkeitsziele. Wir freuen uns darauf, mit dem Ausbau unserer Engagements in wichtigen Wohnungsmärkten nicht nur dringend benötigte neue Wohnungen zu schaffen, sondern auch unseren Anlegern eine attraktive doppelte Rendite zu bieten – finanziell, aber auch nachhaltig sozial und ökologisch.“

Die Patrizia Sustainable Communities Strategie strebt den Aufbau eines ausgewogenen Portfolios an, bei dem mehr als zwei Drittel des verwalteten Vermögens in bezahlbaren und sozialen Wohnungsbau fließen sollen. Ergänzen kommen Investitionen in alternative Wohnformen, soziale Infrastruktur und Gemeinschaftsräume hinzu. Der Fokus liegt dabei auf wertsteigernden Investitionen mit dem Ziel, die operativen CO2-Emissionen bei der Bestandssanierung um mindestens 40 % zu reduzieren und bei Neubauten einen klimaneutralen Betrieb zu gewährleisten. Die Investitionen richten sich schwerpunktmäßig auf europäische Kernmärkte für Wohnimmobilien wie das Vereinigte Königreich, Irland, Benelux, Frankreich, Deutschland, Spanien und die nordeuropäischen Länder.

Patrizia Sustainable Communities ist die erste SFDR-Artikel-9-Strategie von Patrizia. Als smarter Real Assets Investor will das Unternehmen mit seinen Investitionen einen positiven Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft ausüben. Erklärtes Ziel ist es, mehr als 7.500 Einwohner in 25 europäischen Ballungsräumen in bezahlbaren Wohnungen unterzubringen. Die Strategie hat die drei Schwerpunkte erschwinglicher Wohnraum, umweltfreundliche Immobilien sowie soziale Integration und ist auf acht der 17 UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung ausgerichtet.