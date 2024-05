Primus Valor kauft Bestands-Wohnungen in Solingen

Der Kaufpreis (inklusive Ankaufnebenkosten) beläuft sich auf knapp unter 2,5 Millionen Euro, teilt Primus Valor mit. Hinsichtlich des reinen Kaufpreises konnte demnach der in einem kürzlich erstellten Gutachten ermittelte Wert um fast zehn Prozent unterboten und gleichzeitig ein Quadratmeterpreis von unter 1.200 Euro erzielt werden. Das entspricht weniger als 75.000 Euro pro Wohnung.

„Die Konditionen unseres Zukaufs liegen selbst nach Sanierung und weiterer Kosten deutlich unterhalb der Kosten für einen Neubau, welcher in der heutigen Zeit oftmals erst ab 3.500 Euro auf den Quadratmeter beginnt. Damit unterstreichen wir, dass Investitionen in Bestandsimmobilien gerade jetzt hervorragende Chancen bieten, um antizyklisch zu investieren“, sagt Gordon Grundler, Vorstand der Primus Valor AG, welche den ICD 12 R+ als Emissionshaus aufgelegt hat.

Die ersten Sanierungsmaßnahmen werden den Tausch der Fenster, Maßnahmen an der Elektrik, neue Hauseingangstüren und weitere kleinere energetische Maßnahmen umfassen. Damit verfolge der ICD 12 R+ auch weiterhin seinen seit vielen Jahren bewährten Renovierungsansatz. Dieser sieht marktgerechte Sanierungen vor, die die Bausubstanz konservieren, die Energiebilanz verbessern und die Lebensqualität für Mieter steigern, so Primus Valor.

„Unsere Erfahrung im Bestand lockt gerade in der aktuellen Marktphase zahlreiche Investoren an“, erklärt Grundler. „Viele Anleger teilen unsere Marktsicht – zudem ist das Thema der Wohnraumknappheit allgegenwärtig und wird auch auf absehbare Zeit nicht verschwinden“, erklärt er. Bereits der erste Kauf des ICD 12 R+ umfasste ein Portfolio in Solingen. Die Großstadt liegt im Regierungsbezirk Düsseldorf. Der Fonds befindet sich aktuell in der Platzierung.