Bilanz 2024: Münchener Verein mit Neugeschäftsrekord

Die R+V Versicherung verbucht im ersten Halbjahr 2024 ein winziges Beitragsplus von 0,9 Prozent. Insbesondere die Lebenssparte will nicht richtig in Schwung kommen. Auf der Schadenseite verhageln in den ersten sechs Monaten Elementarschäden mit 200 Millionen Euro die Bilanz.