Bis zu 750 Wildunfälle täglich: Was tun, wenn’s kracht

Die deutschen Versicherer raten Autofahrern, in den kommenden Wochen besonders auf Wildtiere zu achten. Abgesehen von den Monaten April und Mai ist die Gefahr eines Wildunfalls nun deutlich höher als in jeder anderen Jahreszeit. Wie man sich nach einem Crash richtig verhält.

Die deutschen Autoversicherer haben 2023 über 280.000 Wildunfälle mit kaskoversicherten Autos registriert und warnen vor hohen Unfallrisiken in den kommenden Monaten. Dabei ist das Risiko eines Wildunfalls nach Angaben des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft über das Jahr ungleich verteilt: Besonders hoch ist demnachdie Gefahr in den Monaten April und Mai und von Oktober bis Dezember. „Gerade in den kommenden Wochen sollten Autofahrer also besonders vorsichtig fahren“, sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).

Riskante Ausweichmanöver vermeiden

Die Versicherer raten Autofahrern, die Warnschilder vor Wildwechsel zu beachten und ihre Fahrweise entsprechend anzupassen: Am Rand von Wiesen, Feldern und Wäldern sollten Fahrer vor allem in der Dämmerung die Geschwindigkeit verringern.

Wenn Wild auf der Straße oder am Straßenrand auftaucht, sollten Autofahrer das Fernlicht abblenden und langsam fahren. „Riskante Ausweichmanöver sind nicht ratsam: Die Kollision mit einem anderen Auto oder einem Baum ist in der Regel gefährlicher als der Zusammenprall mit einem Wildtier“, so Asmussen.

Wildunfälle: Reparaturen werden teurer

Die Kosten für Wildunfälle steigen seit Jahren rasant an. „Die Kfz-Versicherer haben 2023 erstmals mehr als eine Milliarde Euro für Wildschäden ausgeben müssen – das sind fast drei Millionen Euro pro Tag“, so Asmussen. Der durchschnittliche Schaden nach einem Wildunfall betrug 3.850 Euro.

2022 waren es nach Angaben des GDV 3.600 Euro, die Gesamtschäden für 284.000 Wildunfälle bezifferte der Verband seinerzeit auf 940 Millionen Euro. 2021 hatten die Kfz-Versicherer für 272.000 Wildunfälle gut 850 Millionen Euro gezahlt, pro Wildunfall mehr als 3.300 Euro. 2020 kostet jeder Unfall im Schnitt noch rund 3.100 Euro.

Verhaltenstipps nach einem Wildunfall