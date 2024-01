Buchrezension von Celine Nadolny: „Die Kunst des klugen Handelns“

In seiner Neuauflage bietet der Autor nicht nur eine Fülle von Erkenntnissen über menschliche Denkfehler. Sondern er gibt auch praktische Ratschläge für klügeres Handeln. Auch zuvor konnte man die Tipps am Ende der einzelnen Kapitel aus den Büchern des Autors schon nutzen. Aber der Workbook-Teil am Ende dieses Buches ist nochmals intuitiver gestaltet.

Rolf Dobelli setzt in diesem Buch seine Auseinandersetzung mit dem gängigsten Denkfehler der Menschen fort. Schon sein Bestseller „Die Kunst des klaren Denkens“ erhielt von mir die Bestbewertung. In diesem Werk widmet er sich nun weiteren 52 Fallstricken, die auf dem Weg vom Denken zum Handeln auf uns lauern.

Inhaltlich gliedert sich das Buch in ebenjene 52 Irrwege, die in kurzen, handlichen Kapiteln stets entspanntes Lesen versprechen. In gewohnter Rolf-Dobelli-Qualität wird jedes Kapitel von wunderschönen und passenden Illustrationen begleitet. In diesem Buch stammen sie von El Bocho und Simon Stehle. Dieser Aufbau macht die Werke nicht nur zum Hingucker. Sondern er ist vor allem ein Türöffner für Menschen, die ansonsten eher selten und wenig lesen.

Sowohl sprachlich als auch strukturell sind Rolf Dobellis Bücher nämlich sehr einsteigerfreundlich. Sie überfordern in keiner Weise und eignen sich perfekt für Personen, die gerne mal nebenher ein entspanntes Kapitel lesen möchten. Und sie sind natürlich auch die ideale Lektüre für den Nachttisch.

Die Kapitel bauen nicht wirklich aufeinander auf. Man muss auch nicht unbedingt das erste vor dem zweiten Buch lesen. Deshalb kann man sie beide verschlingen, wie man lustig ist. Entweder man liest die Kapitel chronologisch oder nach Interessensgebiet. So oder so kann ich nur empfehlen, beide Bücher zu lesen. Sowohl zur Unterhaltung als auch zum Lernen und Reflektieren. Denn mitunter ist uns gar nicht bewusst, welchen Irrtürmern wir in unserem täglichen Leben immer wieder erliegen.

„Nimmt man beide Bücher zusammen, sind die wichtigsten 100 Denkfallen nun aufgedeckt. Mein Wunsch ist ein ganz einfacher: Wenn es uns allen gelänge, die wichtigsten Denkfehler zu vermeiden – sei es im Privatleben, im Beruf oder im politischen Entscheidungsprozess –, resultierte ein Quantensprung an Wohlstand. Kurzum: Wir brauchen keine zusätzliche Schlauheit, keine neuen Ideen, keine Hyperaktivität, wir brauchen nur weniger Dummheit.“ Rolf Dobelli

„Es gibt Menschen, die tatsächlich von ihren Fähigkeiten leben: Piloten, Klempner, Anwälte etc. Dann gibt es Bereiche, wo Fähigkeiten zwar notwendig, aber nicht entscheidend sind: Firmengründer, Manager. Und es gibt Gebiete, wo der Zufall regiert: Die Finanzindustrie zum Beispiel, die durchdrungen ist von der Fähigkeitsillusion. Also: Begegnen Sie Ihrem Klempner mit gebührendem Respekt, und nehmen Sie erfolgreiche Finanzjongleure nicht ernst.“ Rolf Dobelli

Besonders spannend finde ich auch, dass Rolf Dobelli immer wieder Beispiele aus der Finanzwelt heranzieht. Offenkundig hat er diesbezüglich ähnliche Studien verschlungen wie ich. Zumindest ähnelt sich unsere Sichtweise auf die Branche sehr – was allerdings ausdrücklich nicht der Grund für die gute Bewertung ist. Denn ich habe überhaupt kein Problem damit, meine Meinung zu ändern, wenn wissenschaftlich fundierte Belege mich eines Besseren belehren. Und exakt so schätze ich auch Rolf Dobelli ein. Zumindest suggeriert auch sein Nachwort genau diese Einstellung:

„Die Thesen dieses Buches – und das gilt für alle meine Sachbücher – spiegeln die klarste und wahrste Sicht der Dinge, die ich bis zum Zeitpunkt der Publikation erlangen konnte, wider. Ich erlaube mir, meine Thesen jederzeit zu revidieren. Vielleicht werde ich mich sogar dem Vergnügen hingeben, mir zu widersprechen. Der einzige Grund, warum ich meine Thesen revidieren oder mir widersprechen würde, ist, um der Wahrheit näher zu kommen. Niemals, um einen persönlichen Vorteil daraus zu ziehen.“ Rolf Dobelli

Hut ab! Würden nur mehr Sachbuchautoren exakt so denken und handeln.

Grundsätzlich finde ich auch den Ansatz „Via Negativa“ von Rolf Dobelli spannend. Er ist überzeugt: Es ist wichtiger, zu wissen, was wir vermeiden sollten, als ständig nach neuen Handlungsanweisungen suchen. Diese Überzeugung zieht sich wie ein roter Faden durch all seine Bücher. In den einzelnen Kapiteln zeigt er dann, wie man Irrwege vermeiden kann, anstatt sie immer und immer wieder zu beschreiten. Schlichtweg, indem man aus den Fehlern anderer lernt und wissenschaftliche Erkenntnisse ernst nimmt.

„Seien wir ehrlich. Wir wissen nicht mit Sicherheit, was uns erfolgreich macht. Wir wissen nicht mit Sicherheit, was uns glücklich macht. Aber wir wissen mit Sicherheit, was Erfolg oder Glück zerstört. Diese Erkenntnis, so einfach sie daherkommt, ist fundamental: Negatives Wissen (was nicht tun) ist viel potenter als positives (was tun). Klarer zu denken, klüger zu handeln bedeutet, wie Michelangelo vorzugehen: Konzentrieren Sie sich nicht auf David, sondern auf alles, was nicht David ist, und räumen Sie es weg. In unserem Fall: Entfernen Sie alle Denk-und Handlungsfehler, und ein besseres Denken und Handeln wird sich von allein einstellen. Die Griechen, Römer und mittelalterlichen Denker hatten einen Namen für dieses Vorgehen: Via Negativa. Wörtlich: der negative Weg, der Weg des Verzichts, des Weglassens, des Reduzierens.“ Rolf Dobelli

An dieser Stelle ein paar Worte zum Autor:

Rolf Dobelli ist ein renommierter Autor und der Gründer sowie Intendant von „World.Minds“. Diese einflussreiche Community bringt weltweit führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft zusammen.

Er ist bekannt für seine facettenreiche schriftstellerische Tätigkeit, die sowohl Romane als auch Sachbücher umfasst. Unter seinen Werken befinden sich Bestseller wie „Die Kunst des klaren Denkens“, was ich ebenfalls bereits rezensiert habe. Oder auch „Die Kunst des guten Lebens“ und „Die Kunst des digitalen Lebens“.

Seine Bücher haben weltweit Millionenauflagen erreicht und wurden in über 40 Sprachen übersetzt.

„Steigt oder sinkt die Börse um ein halbes Prozent, wird ein Börsenkommentator niemals schreiben, was der Wahrheit entspricht: dass es sich nämlich um weißes Rauschen, also das zufällige Resultat aus unendlich vielen Marktbewegungen handelt. Die Leser wollen einen Grund, und den wird ihnen der Kommentator liefern – was er sagt, ist dabei völlig nebensächlich (besonders beliebt sind Äußerungen von Zentralbankpräsidenten).“ Rolf Dobelli

In diesem Buch geht Dobelli auf eine Vielzahl mitunter allgegenwärtiger Denkfehler ein. Darunter die Clustering Illusion, die Motivationsverdrängung, die Ambiguitätsintoleranz und viele weitere. Er erklärt, wie diese Denkfehler unser Handeln beeinflussen und wie wir sie vermeiden können. Aber ohne dabei zu sehr ins Detail zu gehen und die Leser wiederum zu verlieren. Manchmal würde ich mir zwar etwas mehr Fleisch am Knochen wünschen, aber das ist wohl Geschmackssache. Für die Zielgruppe empfinde ich es als perfekt.

Eines seiner Beispiele, das wohl jedem bekannt sein sollte, ist die Vorliebe für Astrologen. Diese geben einfach vage Beschreibungen ab und haben dennoch viele Anhänger. Er zeigt dabei auf, wie leicht wir Menschen in die Falle der Fähigkeitsillusion tappen und vermeintlichen Experten vertrauen. Etwas, was vor allem in der Finanzbranche leider immer wieder vorkommt.

„Wie können Sie die Qualität eines Gurus beurteilen – zum Beispiel eines Astrologen? Lassen Sie ihn 20 Menschen Ihrer Wahl charakterisieren. Der Guru notiert die Beschreibungen auf Kärtchen. Um die Anonymität sicherzustellen, sind die Kärtchen mit 1 bis 20 nummeriert – stellvertretend für die Personennamen. Die Personen kennen ihre Nummer nicht. Jede Person erhält Kopien aller Kärtchen. Erst wenn (fast) jede Person jenes Kärtchen auswählt, das ihrer Nummer entspricht, haben Sie einen wahren Könner vor sich. Noch habe ich keinen getroffen.“ Rolf Dobelli

Ein weiterer spannender Impuls des Buches ist die Betonung des Verzichts und der Reduktion. Der Autor erklärt, warum es mitunter klüger ist, Türen endgültig zu schließen und Optionen zu verwerfen, statt immer neue Wege zu suchen. Dieser Ansatz kann dazu beitragen, die Entscheidungsmüdigkeit zu reduzieren, unter der viele von uns leiden. So können wir schlussendlich bessere Entscheidungen treffen.

Nach etwas mehr als 200 Seiten endet das eigentliche Buch und der Workbook-Teil der Neuausgabe beginnt. Diesen hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Doch er ist sicher hilfreich für alle, die Schwierigkeiten haben, aus den gelesenen Inhalten praktische Tipps für den Alltag mitzunehmen. Dieser Teil bietet diverse Übungen und Reflexionsfragen. Diese sollen dazu beitragen, das Verständnis weiter zu vertiefen und die im Buch beschriebenen Denk- und Handlungsmuster zu überdenken.

„Die frivolen Beispiele lassen die Clustering Illusion (Musterillusion) harmlos aussehen. Ist sie aber nicht. Nehmen wir den Finanzmarkt, der in jeder Sekunde eine Flut von Daten ausspuckt. Ein Freund erzählte mir freudestrahlend, dass er folgende Gesetzmäßigkeit im Datenmeer entdeckt habe: ‚Der Dow Jones multipliziert mit dem Ölpreis antizipiert den Goldpreis um zwei Tage.‘ In anderen Worten: Gehen heute Aktienkurse und Ölpreis hoch, steigt übermorgen das Gold. Das ging einige Wochen gut, bis mein Freund mit immer größeren Summen spekulierte und schließlich seine Ersparnisse verlor. Er hatte ein Gesetz gesehen, wo es keines gab.“ Rolf Dobelli

Insgesamt bietet „Die Kunst des klugen Handelns“ mal wieder eine bemerkenswerte Sammlung von spannenden Erkenntnissen über menschliche Denkfehler. Ich finde es immer wieder erfrischend, die Fehlbarkeit des Menschen derart unterhaltsam vor Augen geführt zu bekommen. Und natürlich erkenne ich auch meine eigenen Macken an vielen Stellen wieder.

Wie gewohnt gelingt es Dobelli auch in diesem Buch, komplexe Konzepte auf verständliche und unterhaltsame Art und Weise zu vermitteln. Mit seinem Ansatz der „Via Negativa“ zeigt er, dass weniger Dummheit oft mehr bringt als zusätzliche Schlauheit. Mein Urteil zum Buch lautet daher: Es ist eine Bereicherung für alle, die ihr Denken und Handeln zuerst ehrlich reflektieren und anschließend verbessern möchten.

Bei Menschen mit aufgesetzten Scheuklappen wird dieses Buch im Sande verlaufen. Doch mit einem aufrichtigen Fokus auf Persönlichkeitsentwicklung kann man damit einige Muster entzerren und mehr Klarheit im eigenen Leben erhalten.

Für gerade einmal 22,00 Euro erhält man ein knapp 400 Seiten starkes und wunderschön illustriertes Hardcover-Buch. Dafür kann ich dem Piper-Verlag nur ein großes Lob aussprechen. Da sind mir schon ganz andere Sachen untergekommen.

Celine Nadolny ist seit 2022 Kolumnistin des Cash.-Magazins sowie von Cash.Online. 2019 gründete sie Book of Finance und wurde zu Deutschlands einflussreichster Sachbuchkritikerin. Mit mehr als 400 rezensierten Sachbüchern erhielt sie mittlerweile 12 Branchenpreise, ist somit die mistausgezeichnete Finanzbloggerin der DACH-Region und wurde von Forbes auf die 30-Under-30 Liste aufgenommen. Celine möchte so viele Menschen wie möglich dazu inspirieren, mehr zu lesen, ihre Finanzen in die Hand zu nehmen und ein erfülltes Leben zu führen.