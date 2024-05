Buss Capital Invest zahlt Container-Vermögensanlage plangemäß zurück

Am 10. Mai erfolgte sowohl die letzte Zinszahlung als auch die plangemäße Kapitalrückzahlung der Namensschuldverschreibung mit einem Nominalbetrag in Höhe von rund 16,7 Millionen Euro an die rund 640 Anlegerinnen und Anleger, teilt Buss Capital mit. Innerhalb der Laufzeit von rund 3,5 Jahren wurden demnach Zinszahlungen in Höhe von circa zwei Millionen Euro geleistet. Die Anlegerinnen und Anleger erhielten über die gesamte Laufzeit die prospektierte Verzinsung von jährlich vier Prozent.

Dr. Dirk Baldeweg, geschäftsführender Gesellschafter von Buss Capital Invest: „Das Zinsinvestment Buss 78 war unsere erste öffentliche Vermögensanlage der Zinsinvestmentreihe. Wir haben neben einem alternativen Investmentfonds, 20 geschlossenen Fonds und 44 Direktinvestments nun auch unsere erste öffentliche Namensschuldverschreibung zurückgeführt und erfolgreich beendet.“