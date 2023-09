One Group führt ProReal Deutschland 8 plangemäß zurück

Der Anbieter One Group hat eine weitere Vermögensanlage, die Namensschuldverschreibung ProReal Deutschland 8, vollständig und prospektkonform an die insgesamt 1.448 Anleger zurückgezahlt.

Insgesamt beläuft sich bei einem Musteranleger mit Frühzeichnerverzinsung der Gesamtmittelrückfluss auf 121,08 Prozent und liegt damit über der ursprünglichen Renditeprognose, teilt das Unternehmen mit.



Die Vermögensanlage ProReal Deutschland 8 war 2019 mit einer Laufzeit von drei Jahren aufgelegt worden und hatte ein Platzierungsvolumen von insgesamt 32,4 Millionen Euro erzielt. Die Mittel flossen in die Finanzierung von Bauprojekten in deutschen Ballungsräumen. One Group ist ein Tochterunternehmen des Immobilienkonzerns Soravia Gruppe.



Malte Thies, geschäftsführender Gesellschafter von One Group: „Wir sind stolz darauf, unsere lückenlos positive Performance weiter auszubauen. Sowohl neue als auch Bestandszeichner können sich auf die Leistungsstärke und Verbindlichkeit der One Group verlassen – auch dank unseres strategischen Verbunds mit Soravia, einem erfolgreichen und breit diversifizierten Immobilienkonzern. Auch künftig bieten wir Anlegern gezielt Investmentalternativen, die stabile Cashflows mit aktiver Wertschöpfung kombinieren.“