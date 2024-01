One Group: Malte Thies und Oliver Quentin scheiden aus Geschäftsführung aus

Die beiden bisherigen Geschäftsführer der One Group aus Hamburg sind Mitte Januar aus der Geschäftsführung des Unternehmens ausgeschieden. Nach einer Mitteilung des Unternehmens sollen sie aber weiter "im Team der One Group verbleiben".

Der Mitteilung zufolge endete die Tätigkeit der bisherigen Geschäftsführer Malte Thies und Oliver Quentin einvernehmlich; „beide verbleiben jedoch weiter im Team der One Group“, heißt es.

Die Nachfolge in der Geschäftsführung übernehmen den Angaben zufolge zwei One Group Manager mit langjähriger Fach- und Führungskompetenz. Uwe Richter ist demnach Experte im Portfoliomanagement und seit mehr als 20 Jahren im Investmentgeschäft tätig. Mario Kuhn besitze langjährige Erfahrung als Leiter des Innendienstes und als Prokurist der One Group.

Ankündigung neuer Investmentprodukte

Die One Group „setzt damit weiterhin auf solides Management und langjähriges Fachwissen, um den Anforderungen eines schwierigen, komplexer werdenden Marktumfelds gerecht zu werden und den langfristigen Erfolg des Unternehmens zu sichern“, heißt es in der Mitteilung.

Das Unternehmen kündigt zudem an: „Die One Group wird in den kommenden Monaten attraktive, neue Investmentprodukte anbieten. Dabei steht in einem herausfordernden Markt weiterhin das Ziel im Vordergrund, die Positionierung als führender Anbieter im Bereich innovativer Investmentprodukte zu stärken und zukünftig weiter auszubauen.“

Aussetzung von Zinszahlungen

Kurz vor Weihnachten hatte die One Group überraschend mitgeteilt, dass die für vier Emissionen von Namensschuldverschreibungen der ProReal-Serie die geplanten quartalsweisen Zinszahlungen für das vierte Quartal 2023 ausgesetzt werden. Fünf aktuelle Emissionen wurden zudem vorerst auf Eis gelegt.

Es soll zunächst „gemeinsam mit unseren Projektpartnern eine umfassende Risikoanalyse des Portfolios durchgeführt“ werden, hieß es im Dezember. Die Analyse soll im ersten Quartal 2024 abgeschlossen sein.

Die One Group gehört zu dem Immobilienkonzern Soravia aus Österreich und und trägt mit den Emissionen in erster Linie zur Finanzierung von Soravia-Projekten bei.