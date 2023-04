One Group: Neuer Co-Geschäftsführer neben Malte Thies

Oliver Quentin ersetzt Peter Steurer, der sich auf seine Rolle als CFO der Konzernmutter Soravia konzentrieren wird, teilt One Group mit. Er ist den Angaben zufolge Volljurist und begann seine Karriere vor rund 20 Jahren als Rechtsanwalt. Seine Spezialisierung liegt im Bank- und Kapitalmarktrecht.

Quentin verfügt demnach über umfassende Expertise in der Konzeption und Strukturierung im Bereich Alternative Assets im In- und Ausland und insbesondere in den Anlageklassen Immobilien, erneuerbare Energien und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus besitze er langjährige Erfahrung in der strategischen Beratung und Unternehmensentwicklung. Frühere berufliche Stationen waren unter anderem die internationale Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Mazars und die Commerzbank-Tochter Commerz Real.

„Ambitionierte Ausweitung unserer Produktpalette“

„Diese personelle Ausdifferenzierung ist im Zuge der ambitionierten Ausweitung unserer Produktpalette auf neue Vehikel und Anlageklassen absolut folgerichtig. Konzeption und Vertrieb werden künftig noch stärker verzahnt und mit je einem langjährigen Experten auf Geschäftsführungsebene vertreten sein“, erläutert Malte Thies, geschäftsführender Gesellschafter der One Group.

Nachdem One Group bereits 2022 das eigene Produktangebot mit dem Spezial-AIF „ProReal Kapstadtring“ erstmals um einen Bestandsimmobilienfonds erweitert hatte, legte das Unternehmen jüngst mit dem Private Placement „ProReal Hospitality Mallorca“ einen Kurzläufer-Club-Deal für den Umbau und Betrieb eines Hotels auf Mallorca auf. Für das laufende Jahr seien weitere Produktnachfolger „für beliebte Anlagelösungen“, also wohl für die „ProReal“-Serie, sowie gänzlich neue Investmentvehikel geplant – sowohl in der Anlageklasse Immobilien als auch in ähnlichen Sachwerte-Bereichen.