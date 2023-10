Canada Life erhöht die Zinsen für Fondsrenten

Canada Life reagiert auf das gestiegene Zinsumfeld und hebt den Zinssatz für die Berechnung der Standardrente in den Altersvorsorge-Produkten um 0,3 Prozentpunkte von 3,15 auf 3,45 Prozent an. Nach Angaben des Lebensversicherers gilt die Zinsanhebung für alle Fondspolicen mit aufgeschobenem Renteneintritt. Ausnahme ist die Sofortrente.

So steigt die Monatsrente in einem Beispiel-Vertrag für „GENERATION private plus“, einer Rentenversicherung der dritten Schicht, von 1.158,20 auf 1.202,16 Euro. Das entspricht einem Zuwachs von 3,80 Prozent, rechnet der Lebensversicherer vor. „Die höheren Zinsen am Kapitalmarkt machen unsere Rentenerhöhungen möglich”, begründet Dr. Igor Radović, Direktor Produkt- und Vertriebsmanagement bei Canada Life, die Zinsanhebung. Als Fondspolicen-Anbieter könne man die besseren Marktbedingungen schnell an die Kunden weitergeben.