Carmignac: „Wohlstand an künftige Generationen weitergeben“

Der Carmignac Portfolio Grandchildren hat den Financial Advisors Award 2023 in der Kategorie Themenfonds gewonnen. Wir sprachen mit Portfoliomanager Obe Ejikeme, über die Features des Fonds und die Herausforderungen hierzulande beim Thema Altersvorsorge.

Das Thema Altersvorsorge ist ein schwieriges in Deutschland. Wo liegen aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen?

Ejikeme: In Europa und insbesondere in Deutschland können die Rentensysteme keine Beitragssätze garantieren, die es den Rentnern ermöglichen würden, ihren Lebensstandard zu halten. Diese Systeme sind ständigen Reformen unterworfen, mit denen versucht wird, mit drei Variablen zu jonglieren: längere Lebensarbeitszeit (was zu einem späteren Renteneintritt führt), niedrigere Deckungsraten und höhere Beiträge. Um der allmählichen Absenkung des Rentenniveaus entgegenzuwirken ist es notwendig, Zusatzsysteme und Altersvorsorgeprodukte zu fördern. Viele Deutsche haben jedoch immer noch Schwierigkeiten, sich in der komplexen und scheinbar unerreichbaren Finanzwelt zurechtzufinden.

Die schleichende Absenkung des Rentenniveaus muss durch steuerlich geförderte Zusatzversicherungen und Altersvorsorgeprodukte ausgeglichen werden. Das Problem: Die Deutschen tun sich immer noch schwer mit einer Finanzwelt, die manchmal zu komplex ist und für viele unnahbar scheint. Als Vermögensverwalter liegt es in unserer Verantwortung, zugängliche Anlagelösungen anzubieten, die den Herausforderungen einer alternden Bevölkerung und eines erodierenden Rentensystems gerecht werden.

Der Zins ist mittlerweile back. Was macht das mit dem Vorsorgeverhalten der Deutschen?

Ejikeme: Es mag zwar wie eine gute Nachricht klingen, dass die Zinsen steigen, aber für diejenigen, die ihren Ruhestand planen, könnte sich dies in Wirklichkeit als schlechte Nachricht erweisen. Manche mögen versucht sein, ihr ganzes Geld in „sichere“ Staatsanleihen zu stecken, die jetzt bessere Renditen bieten. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass mit den Zinsen auch die Inflation steigt. Das bedeutet, dass 100 Euro im Jahr 2022 vielleicht nur noch 93 Euro im Jahr 2023 wert sind. Selbst wenn Sie in ein Produkt mit einer Rendite von 5 Prozent investieren, können Sie real gesehen Geld verlieren.

Bei der Ruhestandsplanung ist es wichtig, einen langfristigen Anlagehorizont zu haben. Dies sollte die Menschen dazu ermutigen, bei ihren Investitionen mehr Risiken einzugehen, z. B. in die Aktien- oder Kreditmärkte zu investieren. Auch wenn es auf diesen Märkten vorübergehend zu Rückschlägen kommen kann, haben wissenschaftliche Berichte gezeigt, dass sie langfristig die besten Chancen bieten.

Welche Möglichkeiten haben Sie als Asset Manager, das Mindset der Deutschen zu verändern?

Ejikeme: Wir müssen unseren Landsleuten verständlich machen, dass der Ruhestand so früh wie möglich geplant werden muss. Je früher man damit beginnt, desto weniger Aufwand muss man betreiben. Allerdings muss man auch in Lösungen investieren, die sich langfristig auszahlen. Um dies zu erreichen, müssen wir den Kunden vermitteln wie wichtig es ist, angesichts des längeren Anlagehorizonts kalkulierte Risiken einzugehen.

Als Vermögensverwalter müssen wir daher einfache und leicht verständliche Lösungen mit einem klaren Anlageziel anbieten. Dies wird den Deutschen helfen, die Verwaltung ihrer Altersvorsorgegelder mit Vertrauen zu delegieren. Bei Carmignac sind wir der Meinung, dass diese Lösungen für die Altersvorsorge einige verlässliche Merkmale aufweisen sollten, wie z.B. Investitionen in Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial, Anpassung an die unterschiedlichen Marktbedingungen, Erfüllung nachhaltiger Anforderungen und Streben nach einer stetigen und soliden Performance.

Wir sind der Meinung, dass das Carmignac Portfolio Grandchildren eine ideale Lösung für die Herausforderungen ist, die sich aus dem erodierenden Rentensystem ergeben. Indem wir ein langfristiges Kapital für die Zukunft aufbauen, können wir den Deutschen helfen, ihren Ruhestand zu sichern und ihre Einstellung zu frühzeitiger Planung und Investition zu ändern.

Der Carmignac Portfolio Grandchildren hat das Thema Altersvorsorge im Fokus. Wo liegt der USP?

Ejikeme: Der Carmignac Portfolio Grandchildren ist ein nachhaltiger Aktienfonds für Industrieländer, der sich auf Compounders konzentriert, d.h. auf Unternehmen mit hoher Qualität, die über Jahre hinweg regelmäßig Gewinne erwirtschaften und diese für künftiges Wachstum reinvestieren. Indem sie ihr Kapital wieder in ihr Geschäft stecken, anstatt Dividenden zu zahlen, schaffen Compounder zusätzliche Wachstumsmotoren, zum Beispiel durch Innovation oder Produktentwicklung, die es dem Unternehmen ermöglichen, über Wirtschaftszyklen und Generationen hinweg weiterzuleben.

Mit dieser langfristigen Vision will der Fonds ein Vermächtnis aufbauen, das nicht nur den Anlegern selbst zu Gute kommt, sondern auch von einer Generation an die nächste weitergegeben werden kann. Dies steht im Einklang mit unserer Überzeugung, dass es unsere Aufgabe als Investoren ist, durch einen nachhaltigen Ansatz Werte für unsere Kunden zu schaffen und so die Welt von morgen zu erhalten.

Was ist die Philosophie des Fonds?

Ejikeme: Sie besteht darin, in Unternehmen mit den besten langfristigen Aussichten zu investieren, um sich voll und ganz auf Anleger mit einem langfristigen Zeithorizont einzustellen. Der Faktor „Resilienz“ wird durch die Qualität der zugrundeliegenden Vermögenswerte, die ein hohes Maß an Rentabilität und Reinvestition aufweisen, verstärkt. Wie die Großeltern, die das Beste für ihre Enkelkinder erhoffen, hat das Management der von uns für diesen Fonds ausgewählten Unternehmen die Zukunft des Unternehmens im Blick und nicht die Befriedigung kurzfristiger Anleger durch hohe Dividendenausschüttungen. Das Management ist auf die Interessen der Aktionäre ausgerichtet, was über die Quartalsberichte hinausgeht.

In welcher Weise unterscheidet er sich von anderen Produkten im Markt, die ebenfalls Altersvorsorge als Thema haben.

Ejikeme: Um die Bedeutung des langfristigen Aspekts hervorzuheben und den Unternehmen, in die wir investieren, ausreichend Zeit zu geben, den gewünschten Zinseszinseffekt zu erzielen, beschränken wir den Umsatz innerhalb des Fonds auf nur eine Handvoll Aktien pro Jahr. Während wir den Umfang unserer Beteiligungen aktiv verwalten, ändern wir unsere Überzeugungen nicht wesentlich. Unsere Strategie ist darauf ausgerichtet, den Unternehmen die nötige Zeit zu geben, um sich weiterzuentwickeln und die Vorteile ihres Wachstums im Laufe der Zeit zu ernten.

Der Carmignac Portfolio Grandchildren ist ein Artikel-9-Fonds. Wie spielt er das Thema ESG und wie werden die Titel ausgewählt?

Ejikeme: Der Name „Grandchildren“ hat für uns eine besondere Bedeutung. Er symbolisiert unser gemeinsames Ziel mit unseren Kunden, den Wohlstand zu erhalten und an künftige Generationen weiterzugeben. Wir sind davon überzeugt, dass Investitionen in Unternehmen, die sowohl den wirtschaftlichen Erfolg als auch ihre Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft in den Vordergrund stellen, für die Schaffung einer nachhaltigen Zukunft unerlässlich sind. Daher suchen wir nicht nur nach Qualität, sondern definieren Qualität auch so, dass wir nur Unternehmen berücksichtigen, die einen positiven Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten, indem sie ihre Aktivitäten auf die Erreichung der SDGs der Vereinten Nationen ausrichten. Wir glauben, dass nur Unternehmen mit hohen Nachhaltigkeitsstandards die besten langfristigen Aussichten haben.

Für welche Zielgruppe und für welchen Anlagehorizont ist der Fonds geeignet?

Ejikeme: Das Carmignac Portfolio Grandchildren richtet sich sowohl an professionelle Kunden als auch an Privatkunden. Die ausschließliche Investition in „Qualitätsaktien“ der entwickelten Märkte bietet institutionellen Kunden eine homogene Allokation, die ihr Portfolio vervollständigen kann. Für Privatkunden ermöglicht der Fonds den Aufbau eines Vermächtnisses, das nicht nur für sie selbst, sondern auch für ihre Kinder und Enkel bestimmt ist. Wir empfehlen, den Fonds mindestens 5 Jahre lang zu halten, damit die Unternehmen, in die wir investieren, von den Vorteilen des Zinseszinses profitieren können. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass dieser Fonds, wie der Name schon sagt, für langfristige Investitionen über mehrere Jahrzehnte konzipiert ist, die Ihnen die Möglichkeit bieten, Ihr Vermögen zu vermehren und zu übertragen.

Der Fonds ist seit Mai 2019 am Markt. Wie fällt die Bilanz seitdem aus?

Ejikeme: Ende August hat der Carmignac Portfolio Grandchildren seit seiner Auflegung eine solide annualisierte Nettoperformance erzielt und seinen Referenzindikator sowie seine Kategorie übertroffen. Damit liegt der Fonds seit Anfang 2023, über 1 Jahr, 3 Jahre und seit Auflegung im obersten Quartil. Diese positive Wertentwicklung wird durch die soliden Geschäftsmodelle der Unternehmen, in die der Fonds investiert, untermauert, die langfristig positive zugrunde liegende Ergebnisse erzielen. Ein weiteres Beispiel für die Vorteile des „compounding“ Effekts.

Interview: Frank O. Milewski, Cash.