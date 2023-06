Catella Elithis Fund erwirbt 90 „energiepositive“ Wohnungen in Frankreich

Der Catella Elithis Energy Positive Fund (CEEPF) hat 90 Wohnungen und zwei Büroflächen in einer Projektentwicklung in Brest, an der französischen Westküste, für 26,7 Millionen Euro erworben. Die Gebäude sollen mehr Energie produzieren als sie verbrauchen.

Der Fonds ist nach eigenen Angaben das weltweit erste Immobilien-Investmentvehikel, das sich ausschließlich auf energiepositive Wohnprojekte konzentriert. Der CEEPF wird von der Berliner Catella Residential Investment Management verwaltet. Die Entwicklung der Immobilien erfolgt durch den französischen Projektentwickler Elithis Group.

Der CEEPF investiert den Angaben zufolge als „dunkelgrüner“ Impact Fonds gemäß Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung (auch bekannt unter dem englischen Kürzel SFDR) in „energiepositive“ und nahezu CO2-neutrale Elithis-Tower, die mit Hilfe von Solarpaneelen auf den Dächern und an den Fassaden sowie von Windturbinen mehr erneuerbare Energie erzeugen, als die Gebäude und die Mieter verbrauchen. Das Elithis-Tower-Projekt in der Hafenstadt Brest werde zu marktüblichen Baukosten realisiert. Die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2025 avisiert.

Xavier Jongen, Managing Director CRIM, kommentiert: „Die Dynamik in der Baupipeline für den Elithis-Fonds nimmt weiter zu und unser Projekt in Brest folgt dicht auf ein weiteres energiepositives Wohnbauprojekt, das wir kürzlich im ostfranzösischen Mulhouse realisiert haben. Die Bewohner der Elithis-Türme haben die Möglichkeit, ihre Nebenkostenrechnungen zu reduzieren und den Energieverbrauch in ihrem Wohnumfeld nachhaltig zu steuern, was das verfügbare Haushaltseinkommen erhöht. Investoren in CEEPF können ihre klimatischen und gesellschaftlichen ESG-Ziele verfolgen und somit Renditen steigern, ohne die finanzielle Risiko-/Renditeseite ihrer ‚dual materiality‘-Investitionsbilanzen zu beeinträchtigen.“

100 energiepositive Wohntürme geplant

Das Elithis-Gebäude umfasst den Angaben zufolge eine Mischung von Zwei-, Drei- und Vierraumwohnungen sowie einen Gemeinschaftsbereich mit Garten im 17. Stock. Die Büroflächen werden sich im Erdgeschoss und im 1. Stock befinden. Darüber hinaus sind eine Fahrradgarage (195 Fahrräder) und 105 Parkplätze geplant. Eine firmeneigene „Energy Smart App“ helfe den Mietern bei der Verwaltung ihres gesamten Energieverbrauchs im Haushalt. Für das Gebäude wird eine EPC-Effizienzbewertung der Spitzenklasse „A“ angestrebt.

Das Gebäude erhält demnach eine „bioklimatische“ Architektur, welche vor Ort etwa 180.000 kWh erneuerbare Energie durch Photovoltaik-Paneele auf dem Dach und an der Fassade sowie weiteren Strom aus Windkraft erzeugt. Die überschüssige Energie wird in das französische Stromnetz eingespeist. Die daraus resultierenden Nettoeinnahmen werden (nach Abzug der Verwaltungskosten) an die Mieter überwiesen.

Thierry Bievre, Präsident der Elithis Groupe: „Der Elithis Tower in Brest ist unser fünftes Projekt in Partnerschaft mit Catella in Frankreich innerhalb von nur zwei Jahren, das wir trotz der schwierigen Bedingungen im französischen Bausektor, insbesondere durch die hohe Inflation, umsetzen können. Die Kosten sind auf dem gleichen Niveau wie ein suboptimales Standardgebäude. Die Partnerschaft von Elithis und Catella wird mit unseren Plänen, bis 2030 circa 100 energiepositive Wohntürme in Frankreich und in ganz Europa zu entwickeln, weiterhin eine Vorreiterrolle spielen.“