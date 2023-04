Causa Binance: Innovation und Regulierung müssen Hand in Hand gehen

Börsen sind Orte, an denen Erwartungen gehandelt werden. Und hohe Erwartungen gibt es schon seit einiger Zeit in Bezug auf das Potenzial der Distributed-Ledger-Technologie (DLT). Und zwar schon so lange, dass manche Zweifel hegen, ob die Hoffnungen nicht zu hoch waren und angesichts der aktuellen Bewertungen von Krypto-Vermögenswerten nicht gerade ein Aufbruch zu den Ufern des gelobten Token-Landes signalisieren. Die Börsen selbst könnten jedoch einen wesentlichen Nutzen aus der Blockchain-Technologie ziehen.

Auf jedes Goldrausch-Fieber in den Anfangsjahren einer neuen Technologie folgt eine Phase der Ernüchterung, wenn sich herausstellt, dass sich die Technologie nicht in dem Tempo verbreitet, wie es das Aufsehen um ihre Entdeckung vermuten ließ. Wie bei jeder großartigen Technologie gibt es einige Anwendungsfälle, die überhaupt nicht zum Tragen kommen, andere werden später als erwartet wirksam und wieder andere nehmen andere Formen an, als sie ursprünglich gedacht waren. Es handelt sich dabei um eine multidisziplinäre Entwicklung, deren Determinanten vertikale Prozessschritte innerhalb einer Wertschöpfungskette, der technische Fortschritt paralleler Industrien und, mit Blick auf die Wertpapierbranche sehr wichtig, auch rechtliche Aspekte sind.

Der Einstieg in eine sich verändernde Branche von der grünen Wiese aus ist immer einfacher als ein Wandel auf der Grundlage der alten IT und Prozesse. Dabei geht es jedoch um mehr als nur die Prozessflexibilität, denn technologiebasierte Vorhaben müssen auch finanziert werden, was wiederum für Größenüberlegungen relevant ist.

In diesem Zusammenhang wird die Regulierung einen enormen Einfluss haben, da das relevante rechtliche Umfeld ein sehr sensibler Punkt ist, der im Hinblick auf den Datenschutz und die Widerstandsfähigkeit, die Übertragung von Eigentumsrechten, Bewertungen und andere Aspekte, die mit Finanztransaktionen verbunden sind, zu berücksichtigen ist.

Angesichts der Tatsache, dass die US-Aufsichtsbehörde CFTC schon seit Jahren gegen Binance ermittelt, stellt sich die Frage, wie nachhaltig und ernsthaft deren Gründer und führende Mitarbeiter an ihr eigenes Konzept geglaubt haben mögen.

Autor Alpay Soytürk ist Chief Regulatory Officer bei Spectrum Markets.