Ottonova: Vertriebsvorstand Kannenberg geht

Er gehe mit einem „lachenden und einen weinenden Auge“, wird Kannenberg zititiert. Wohin es den Vertriebsvorstand ziehen wird, bleibt allerdings noch offen.

Kannenberg, der über 25 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche verfügt, verantwortet derzeit bei dem Digitalversicherer die Ressorts Vertrieb und Personal. Seine Karriere startete der gelernte Versicherungskaufmann bei der Debeka, um von dort 2003 zu Asstel, dem Direktversicherer der Gothaer, zu wechseln und 2014 die Unternehmensleitung zu übernehmen. 2017 wechselte er zum Mutterkonzern Gothaer und leitete dort den Beratungs- und Vertriebsservice, bevor er 2019 zu Ottonova kam. Kannenberg ist Mitglied im Vertriebsausschuss des PKV-Verbandes und hält einen MBA in Leadership und Management der Donau-Universität Krems (Österreich).

Mit dem Abschied von Kannenberg setzt sich der Ottonova-Vorstand ab dem 1. Juli 2024 aus Dr. Bernhard Brühl (Chief Executive Officer), Martin Betzwieser (Chief Financial Officer), Christopher Koker (Chief Marketing & Sales Officer) zusammen. Die bisherigen Ressortverteilungen würden innerhalb des Vorstandes neu zugeschnitten, teilte der Krankenversicherer mit.

Karl-Heinz Naumann, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Ottonova Holding AG und der Ottonova Krankenversicherung dankte Kannenberg für seine Verdienste um Ottonova und für seinen erfolgreichen Einsatz für die Gruppe. Er habe den Vertrieb und den Personalbereich in den vergangenen Jahren auf eine Art und Weise weiterentwickelt, die beispielgebend und vorbildlich sei in der deutschen Versicherungsindustrie, so Naumann. Er bedauere die Entscheidung sehr.

Auch Dr. Bernhard Brühl, Vorstandsvorsitzender von Ottonova dankte Kannenberg persönlich für die stets konstruktive und angenehme Zusammenarbeit. Seit seiner Berufung in den Vorstand haben wir als Unternehmen einen großen Schritt nach vorne gemacht. „Als Chief Sales und People Officer hat Jesko gerade im B2B-Vertrieb und Business Development mit seinem großen Engagement maßgeblichen Anteil am Aufbau von Ottonova“, sagt Brühl.