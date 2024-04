Chefwechsel bei MPC Capital – Ulf Holländer geht nach 24 Jahren

Ulf Holländer (65) scheidet nach 24 Jahren im Vorstand des Unternehmens, davon neun Jahre als Vorstandsvorsitzender, „im besten Einvernehmen“ aus dem Vorstand aus, teilt MPC Capital mit. Mit Ablauf der Hauptversammlung wechselt er demnach nahtlos in den Aufsichtsrat, wo er Dr. Ottmar Gast (72) ablösen wird.

Constantin Baack ist den Angaben zufolge seit 2008 bei MPC Capital, davon seit 2015 im Vorstand und verantwortet dort den Bereich Shipping. Zuvor bekleidete er verschiedene Führungspositionen des Unternehmens im In- und Ausland. Dies umfasse im Wesentlichen die Initiierung zahlreicher Investment-Strukturen und Unternehmen – insbesondere der MPC Container Ships – sowie den Ausbau des maritimen Dienstleistungsgeschäfts. Seine berufliche Laufbahn begann Baack zunächst bei der Reederei Hamburg Süd, bevor er zu Ernst & Young in die Wirtschaftsprüfung und Transaktionsberatung wechselte.

Christian Schwenkenbecher neu im Vorstand

Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat Christian Schwenkenbecher (41) als Chief Client Officer in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Schwenkenbecher ist seit 2022 als Head of Institutional Sales & Products bei MPC Capital tätig. Zuvor war er zehn Jahre im Investment Banking des Bankhauses Hauck Aufhäuser Lampe und verantwortete dort zuletzt die Transaktions- und Vertriebsaktivitäten in London.

Der Vorstand der MPC Capital AG setzt sich mit Ablauf der Hauptversammlung am 13. Juni 2024 wie folgt zusammen: Constantin Baack (Chief Executive Officer; Vorsitzender), Dr. Philipp Lauenstein (Chief Financial Officer) und Christian Schwenkenbecher (Chief Client Officer). Der Wechsel von Ulf Holländer in den Aufsichtsrat soll mit Zustimmung der Hauptversammlung am 13. Juni 2024 erfolgen.

MPC Capital zählte einst zu den größten Anbietern von geschlossenen Fonds mit dem Schwerpunkt Schiffsbeteiligungen, hat sich aber schon vor geraumer Zeit aus dem Publikums-Neugeschäft zurückgezogen.