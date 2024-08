Der Börsen-Müller: Quartalszahlen mit positiver Überraschung – und wie geht’s jetzt weiter?

Wie erwartet, haben sich die Bewertungen bei Technologie- und Standardwerten im Juli angeglichen. Der Dow-Jones-Index legte um mehr als vier Prozent zu, während der Nasdaq-100-Index knapp fünf Prozent verloren hat. „Insbesondere KI-Schwergewichte, wie NVIDIA, haben in den vergangenen Wochen abgegeben und zeitweise um mehr als 16 Prozent verloren. Derartige Korrekturen sind nach starken Anstiegen normal – sie sollten langfristig denkende Anleger nicht verunsichern. Hinzu kommen die jüngsten Quartalszahlen. Hier hat vor allem AMD positiv überrascht. Der Chip-Konkurrent von NVIDIA und Intel galt schon als technologisch abgehängt. Wenn solch ein Unternehmen im aktuellen Marktumfeld mit den Quartalszahlen punktet, können sich Tech-Anleger entspannt zurücklehnen“, sagt Börsenmillionär Ulrich Müller. Selbst den eher enttäuschenden Zahlen von Microsoft gewinnt Müller etwas Positives ab: „Der Markt hat darauf kaum reagiert. Diese Gelassenheit ist ein guter Nährboden für weitere Kursgewinne ab Herbst“, findet der Profi-Investor.

Warum sich das Smartphone am Strand im August lohnt

„Immer, wenn ich in den Urlaub fahre, fallen danach die Märkte“, flachst Ulrich Müller in seinem aktuellen Podcast. Der Börsenmillionär und Anlage-Coach hat sich bereits im Juli von Teilen seiner Aktien getrennt. „Dabei geht es weniger um endgültige Verkäufe, sondern auch um eine Form von Gewinnmitnahmen und Depot-Hygiene.“ Ersteres sorgt dafür, dass wir Gewinne realisieren und Letzteres hilft uns dabei, Risiken langfristig besser kontrollieren zu können, in dem der Anteil von Aktien, die bereits stark gestiegen sind, in unserem Portfolio nicht zu groß wird. Inzwischen legt sich Müller bei ausgewählten Tech-Titeln wieder auf die Lauer: „NVIDIA ist zwar auch knapp über der Marke von 100 US-Dollar nicht günstig, könnte sich aber als spannendes Investment erweisen. Dasselbe gilt auch für Titel aus der Old Economy, wie 3M, die mit üppigen Cashflows punkten. Wer im Urlaub sporadisch einen entspannten Blick auf die Märkte wirft, kann aussichtsreiche Chancen identifizieren.“

Gute Perspektive für das dritte Quartal

Die Märkte haben Luft abgelassen, zugleich deuten sich im September in beiden großen Währungsräumen Zinssenkungen an. Für Ulrich Müller sind das gute Voraussetzungen für das letzte Quartal des Jahres. „Auch der wieder offene Wahlkampf in den USA kann für Fantasie sorgen. Das gilt vorwiegend dann, wenn die beiden Protagonisten aufgrund knapper Umfragen Position beziehen müssen. Zu wissen, was kommt, dürfte den Märkten gefallen. Ich gehe davon aus, dass sowohl eine Präsidentin Kamala Harris als auch ein Präsident Donald Trump einer starken Wall Street nicht entgegenstehen.“