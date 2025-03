Deutsche Bank und DWS kooperieren zum Thema Private Credit

Teil der Kooperation ist, dass die DWS in Zukunft einen bevorzugten Zugang zu bestimmten Asset-Based Finance, Direct Lending oder anderen Private Credit-Möglichkeiten haben wird, welche die Deutsche Bank begibt.

Mit dieser strategischen Zusammenarbeit kombinieren beide Unternehmen die marktführende Position der Deutschen Bank beim Marktzugang im Bereich Fixed Income, bei der Bereitstellung von Liquidität und Finanzierungsmöglichkeiten mit der Investmenterfahrung und -kompetenz der EUR 110 Milliarden-starken DWS Alternatives Plattform (per 31. Dezember 2024). Dank der Kooperation kann die DWS künftig die umfangreichen Akquisitions- und Vergabekapazitäten (sourcing and origination) der Deutschen Bank dafür nutzen, ihrer globalen Kundenbasis zusätzliche Investitionsmöglichkeiten im Bereich Private Credit Origination anzubieten.

Gleichzeitig wird Patrick Connors von der Deutschen Bank zur DWS wechseln, wo er künftig als Global Head of Private Credit an Stefan Hoops, CEO der DWS, berichten wird. Connors ist aktuell Europäischer Leiter der Global Credit Financing and Solutions Group bei der Deutschen Bank. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in privater Finanzierung und in Kreditmärkten und bringt ein breites Fachwissen über alle Private Credit-Bereiche hinweg mit, besonders im Bereich Asset-Based Finance.

“Private Credit ist ein entscheidendes Angebot für unsere Kunden, die nach Investitionsmöglichkeiten in die Realwirtschaft suchen. Zugang zu Kreditnehmern ist dabei ein entscheidender Differenzierungsfaktor für Vermögensverwalter in Alternatives. Insbesondere im Bereich Asset-Based Finance braucht es ganz andere Kreditvergabe-Zugänge als etwa im Geschäft mit Direct Lending. Es ist ein logischer Schritt, dass wir nun die umfassende und bewährte Erfahrung der Deutschen Bank bei der Kreditvergabe und ihre breite Kundenbasis in der Realwirtschaft mit mehr als 50 Jahren Erfahrung der DWS beim Management von Alternativen Assets kombinieren. Wir freuen uns, mit der Deutschen Bank über das gesamte Private Credit- Spektrum zusammenzuarbeiten, um unsere eigenen Fähigkeiten im Bereich Alternative Credit deutlich zu steigern“, sagt Stefan Hoops, CEO der DWS.

Ram Nayak, Co-Head of Investment Banking & Global Head of Fixed Income & Currencies der Deutschen Bank, ergänzte: “Wir freuen uns, mit der DWS zusammenzuarbeiten und Investmentmöglichkeiten im Bereich Private Credit für Investoren zu schaffen. Die Nachfrage nach Private Credit Assets auf Investorenseite ist groß und unser im Markt führendes Finanzierungsgeschäft kann auf eine mehr als zwei Jahrzehnte umfassende Erfolgsgeschichte bei Private Credit zurückblicken. Mit mehr als EUR 1 Billion an verwaltetem Vermögen, einem weltweiten Vertriebsnetz und engen Verbindungen zur Deutschen Bank ist die DWS der ideale Partner, um unsere Erfahrung zu nutzen und unser Angebot für ihre Kunden zu öffnen.”