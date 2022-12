Die Renziehausen-Kolumne: Unternehmer brauchen visuelle Ziele

„Mein Business als Finanzberater stagniert. Woran kann das liegen?“ Viele Unternehmer stehen im Laufe ihres Lebens mal an diesem Punkt. Der Berater treibt sich vielleicht seit Jahren in der Branche herum. Das Geschäft läuft – klettert aber nicht so richtig aufs nächste Level. Die PS verpuffen auf der Straße. Manche quält das Gefühl, dauernd würde jemand von außen in die Erfolgskurve grätschen: Lieferanten, deren Produkte nicht funktionieren, eine Gesetzgebung, die das Leben erschwert, Mitarbeiter oder Partner, dessen Fehler Geschäfte bremsen, und ein Wettbewerb, der den Markt erdrückt.

Ob es stimmt oder nicht – ich habe noch eine andere Idee, warum Erfolg trotz Expertise ausbleiben könnte: Sie als Eigentümer einer Firma haben Ihre Ziele und Träume aus den Augen verloren. Im Strudel von Alltag und Weltgeschehen haben Sie vergessen, warum Sie eigentlich angetreten sind. Dabei ist es für einen Unternehmer von entscheidender Bedeutung, sein Ziel im Blick zu halten. Nur so können Finanzprofis ihre Kunden, ihr Team und sich selbst für Wachstum motivieren.

Fangen Sie wieder an zu träumen

Bei jungen Aufsteigern lodert innerlich meist ein Feuer der Begeisterung. Mit funkelnden Augen sehnen sie sich nach Weiterentwicklung und Erfolg. Gründer folgen voller Leidenschaft ihrer individuellen Vision einer wunderbaren Zukunft. Vielleicht wollten Sie ursprünglich anderen Menschen zu Wohlstand verhelfen!? Ihr Ziel war vielleicht, sich Ihre Kunden selbst frei aussuchen zu können, mehr Zeit für Familie und Freizeit zu haben oder Sie träumten davon, Ihren Status im Ferrari zu genießen!? Egal, warum es einst ging – im Laufe der Zeit scheint das Feuer bei einigen zu erlöschen. Wer schon Jahrzehnte im Trott ist, vergisst manchmal die Lust am Erfolg. Mein Rat nicht nur für den Jahresstart 2023: Rufen Sie sich Ihre Traumzukunft wieder ins Gedächtnis.

Seit Jahren schon appelliere ich, sich regelmäßig mit seinen Zielen zu befassen und sich unbedingt auch große, positive Perspektiven zu setzen. Wer als Finanzberater an die Spitze will, braucht klare Quartalsziele, Jahresetappen, aber auch große Zehnjahreszielen. Nur wer seinen Gipfel definiert, kann der Route nach oben folgen. Wer kein Ziel vor Augen hat, kann nichts unternehmen, um den Erfolg positiv zu beeinflussen. Der frustrierende Stillstand lähmt so sehr, dass das Thema einer Auffrischung bedarf. Manchmal braucht es dafür aber mehr als nüchterne Worte, Umsatzzahlen oder Wochenarbeitsstunden. Neben der reinen Faktenlage gibt es einen inspirierenden Weg, seine Vorstellung lebendig zu halten: per Vision Board – eine visuelle Erinnerungshilfe.

Wir alle wissen: Bilder vermitteln mehr Emotionen als eine Kalkulation. Das kennen Berater bereits aus dem Verkaufsgespräch. Auch hier erschaffen Profis im Kopf des Kunden Bilder von tollen Urlauben, der eigenen Immobilie oder einem entspannten Lebensabend. Visuelles berührt unsere Herzen und erinnert auch Unternehmer an ihre Träume. Viele Finanzexperten inspiriert zum Beispiel das Motiv der Freiheit. All ihre Aktivtäten zielen darauf ab, das eigene Business so zu optimieren, um größtmögliche Freiheit zu genießen. Wer diesem Motiv folgt, verbessert auch seine Beraterqualität. Der Vermittler widersteht dem Druck, hier und heute einen Deal machen zu müssen.

Das Vision Board motiviert für eine wunderbare Zukunft

Ein Vision Board erinnert Finanzberater an ihre Träume – und motiviert für große Taten. Erstellen lässt sich solch eine Tafel in mehreren Schritten. Zu Beginn notiert die Person alle Wünsche, die in ihren Augen für eine wunderbare Zukunft stehen. Dinge, die positive Gefühle auslösen – Materielles, Wünsche zu Gesundheit, Beruf, Familie und so weiter. Nach dem Brainstorming geht es darum, emotionale Bilder für jeden Aspekt zu finden – in Zeitungen, in Datenbanken, im persönlichen Fotoarchiv. Im Anschluss an die individuelle Auswahl clustert der Gestalter die schönsten Bilder und klebt sie ein, pinnt sie an die Wand oder verschiebt sie digital in die verschiedenen Bereiche.

Hängen Sie das Board schließlich dort auf, wo Sie es täglich sehen. Genießen Sie den Anblick und träumen Sie von dieser Zukunft. Tauschen Sie Fotos oder sortieren Sie Motive neu, wenn Leben und Ziele sich ändern. Was nach Bastelstunde klingt, präsentiert sich als hoch individueller Motivations-Booster. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit unseren Gedanken, die Welt beeinflussen können. Wer also positive Wünsche ins Universum schickt, kann etwas bewegen. Diese visuelle Dusche hilft erschöpften Inhabern, neue Energie zu tanken, sich an die eigenen Träume zu erinnern und sich seine Wunschzukunft zu kreieren. Denn wer sich große motivierende Ziele setzt, kommt besser ins Handeln und erkennt, warum und wo es sich wirklich lohnt, aktiv zu werden.

Stehen Sie sich nicht selbst im Weg

Wer seine Träume kennt, braucht nur noch ein gesundes Selbstvertrauen, um die bunten Ziele auch erreichen zu können. Hier möchte ich allerdings noch vor einer Falle warnen: Viele Unternehmer verwechseln Selbstvertrauen mit einem überdimensionierten Ego. Letzteres versperrt jedoch nicht selten den Weg zum Erfolg. Ein gesundes Selbstbewusstsein vermittelt Zuversicht. Ein zu starkes Ego hingegen bremst jede Entwicklung. Es verhindert, dass Menschen eigene Fehler einsehen. Dabei führen Fehler zum richtigen Weg. Ein zu großes Ego verhindert außerdem, dass Finanzberater Veränderung überhaupt zulassen. Die Welt dreht sich weiter, und wer vehement auf alten Standpunkten besteht, kann niemals wachsen. In meiner Arbeit als Coach erlebe ich hier zwei Lager. Die einen Finanzberater sind wissbegierig, wollen Neues lernen und saugen Input und Tipps förmlich auf. Das andere Lager sitzt mit verschränkten Armen zurückgelehnt in seinem Stuhl, nach dem Motto: „Das haben wir schon immer so gemacht, warum sollten wir es ändern?“ Was denken Sie: Wer von diesen beiden Gemütern wird sein Vision Board wohl eher zum Leben erwecken?

Autor Marcus Renziehausen ist leidenschaftlicher Unternehmer, Autor und Speaker. Seit 2002 ist er als Vorstandsvorsitzender bei der The Engineers of Finance AG tätig. Renziehausen erarbeitet gemeinsam mit Finanzberatern eine einzigartige Unternehmensstrategie für mehr Motivation, mehr Wertschätzung, mehr Freiheit und mehr Erfolg. In den letzten 20 Jahren hat er über 1.000 Finanzberatern erfolgreich geholfen, ein einzigartiges Leben zu führen. www.renziehausen.de, www.engineers-of-finance.de