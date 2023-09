Die Top 5 Risiken für einen Rechtsstreit

Roland Rechtsschutz hat die größten Rechtsrisiken für Privatkunden im Jahr 2023 ermittelt. Am häufigsten führen Streitigkeiten um Verträge zu einem Rechtsstreit.

Wie oft die deutsche Bevölkerung in einen Rechtsstreit gerät, ist stark vom Konfliktthema abhängig. Das zeigt die detaillierte Analyse von einer Viertelmillion Leistungsfällen, die Roland Rechtsschutz im Jahr 2022 für Kunden übernommen hat. Am häufigsten drohen Privatkunden Rechtsstreitigkeiten rund um Verträge. Dahinter bilden Streitigkeiten im Straßenverkehr und um Schadenersatzforderungen sowie Ärger am Arbeitsplatz und Streitigkeiten rund um Immobilien das größte Konfliktrisiko.

Top 1: Ärger um Verträge

Im Jahr 2022 gerieten Kunden des Rechtsschutzversicherers am häufigsten in einen Rechtsstreit rund um Verträge. Eine Unterschrift für die Mietwohnung, der Kaufvertrag beim Onlineshopping oder ein privater Autoverkauf via Kleinanzeigen-Portal: Jeder Mensch schließt im Laufe des Lebens zahlreiche Verträge ab.

Foto: PantherMedia / Tsyhund

Dass diese Art der alltäglichen Vertragsabschlüsse ein hohes Rechtsrisiko darstellen, zeigt die Anzahl der Fälle. Knapp 73.000 Versicherungsfälle hat Roland im Vertragsrechtsschutz im vergangenen Jahr bearbeitet. Zum Vergleich: Im Jahr zuvor waren es noch knapp 69.000. Damit bleiben Vertragsstreitigkeiten im Folgejahr das größte Rechtsrisiko für Privatkunden.

Platz 2…