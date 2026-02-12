ÖRAG erweitert Vorstand und ordnet Führung neu

Die ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG verstärkt ihre Unternehmensführung. Wie das Unternehmen mitteilt, haben die Aufsichtsräte der ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG und der Deutsche Assistance Versicherung AG Jörg Funck zum neuen Vorstand für Rechtsservice und Personal bestellt. Gleichzeitig wird Christian Schäfer Generalbevollmächtigter mit Verantwortung unter anderem für die strategische Unternehmensentwicklung und Beteiligungen.

Beide sollen ihre neuen Funktionen zum 1. April 2026 antreten. Die Bestellung erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörde. Funck und Schäfer bleiben daneben weiterhin im Provinzial Konzern tätig.

Jörg Funck ist seit mehr als 20 Jahren in verschiedenen Funktionen für die Provinzial tätig, seit 2020 als Generalbevollmächtigter für Personal und Konzernservices. Darüber hinaus ist er Geschäftsführer der ProService Versicherungsmakler GmbH. Im Vorstand der ÖRAG ergänzt er künftig das Team um den Vorstandsvorsitzenden Marcus Hansen und Vorständin Patricia Körner.

Strategische Entwicklung rückt stärker in den Fokus

Christian Schäfer leitet bei der Provinzial den Bereich Konzernstrategie, -kommunikation und Vorstandsstab und ist Konzernpressesprecher. Zudem verfügt er über Erfahrung im Bereich Beteiligungen und M&A-Transaktionen. Als Generalbevollmächtigter soll er sich insbesondere um die strategische Weiterentwicklung der Gruppe kümmern.

Platz vier im Rechtsschutzmarkt

Die ÖRAG/Deutsche Assistance Gruppe mit Sitz in Düsseldorf beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeitende. Als Gemeinschaftsunternehmen der öffentlichen Versicherer und Partner der Sparkassen-Finanzgruppe betreut sie bundesweit mehr als zwölf Millionen Kundinnen und Kunden.

Im Rechtsschutzgeschäft belegt die Gruppe mit einem Beitragsvolumen von 447,9 Millionen Euro im Jahr 2024 Rang vier nach gebuchten Beiträgen im deutschen Markt.