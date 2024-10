DKM 2024: Cash. verleiht sechs Innovations-Awards

Im Bereich Versicherungen ging der Award an die Alte Leipziger Lebensversicherung für die Integration der Psyche-Klausel in der Berufsunfähigkeitsversicherung; sie soll Betroffenen Menschen, die sich bereits in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder befunden haben, einen Brücke bauen, um eine bessere Absicherung der Arbeitskraft zu erreichen. Dr. Jürgen Bierbaum, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der ALH Gruppe, sagt: „Psyche ist ja nicht eine Krankheit. Psyche kann alles mögliche sein, fängt bei Nichtwohlbefinden an und endet bei schweren Erkrankungen wie akuter Schizophrenie. Psyche ist ein großes Thema und bei der Alte Leipziger Lebensversicherung und auch im Markt die häufigste BU-Ursache.“ Seit der Corona-Pandemie gewinne das Thema zusätzlich an Dynamik, so Bierbaum. „Und wir sehen, dass gerade auch bei jüngeren Menschen die Zahl der Vorerkrankungen zugenommen hat. Das ist ein großes und auch gesellschaftliches Thema, dass wir in der BU-Versicherungen angehen wollen. Und nicht nur in den Leistungsgeschehen. Wir wollen das Thema ganzheitlich angehen. Das fängt beim Underwriting an und endet mit der Leistung“, so Bierbaum.

Jürgen Bierbaum