Dr. Peters kauft viertes Objekt für Nahversorgungsfonds

Bei dem vierten Objekt des IPD1 handelt es sich um einen neu gebauten Supermarkt der Edeka-Gruppe in der gut 51.000 Einwohner zählenden Kreisstadt Peine in Niedersachsen, der im Mai dieses Jahres fertiggestellt wurde, teilt Dr. Peters mit. Das für 3,5 Millionen Euro von einer Privatperson übernommene Objekt umfasst einen gut 1.000 Quadratmeter Mietfläche großen Edeka-Verbrauchermarkt und eine angeschlossene knapp 100 Quadratmeter große Filiale der Bäckereikette Seidel. Die eingeschossige Immobilie steht auf einem rund 6.460 Quadratmeter großen Grundstück. Auf dem Areal befinden sich neben Abstellmöglichkeiten für Fahrräder auch 60 Auto-Stellplätze.

Der mit der Edeka-Gruppe abgeschlossene Mietvertrag läuft mindestens 15 Jahre und sieht über Ende Mai 2038 hinaus eine Verlängerungsoption von dreimal fünf Jahren vor. Der Mietvertrag mit der Bäckereikette Seidel läuft ebenfalls 15 Jahre – bei einer Verlängerungsmöglichkeit um zweimal drei Jahre.

Vor dem Ankauf in Peine hatte der Fonds bereits Einzelhandelsimmobilien in Wietzendorf und Thedinghausen (beide Niedersachsen) sowie in Bestwig (Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen) erworben. Der Mix der Hauptmieter umfasst nunmehr Edeka, Lidl, Netto und Rewe.

Mietvertragsverlängerung im DS 33

Dem Portfoliomanagement des Dortmunder Sachwertspezialisten ist es zudem gelungen, für den bereits 1993 aufgelegten Publikumsfonds „DS 33 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen“ (DS 33) mit dem Generalmieter Edeka eine Verlängerung des laufenden Mietvertrags um weitere zehn Jahre zu vereinbaren. Der Vertrag läuft nun mindestens bis Ende Oktober 2033. Die Vereinbarung sieht neben der Verlängerung bis zum 31. Oktober 2033 zwei weitere Verlängerungsoptionen nach diesem Datum um jeweils fünf Jahre vor.

Das Einkaufzentrum wird als „Herkules E-Center“ geführt und liegt direkt an der Bundesstraße B85 in Bad Frankenhausen in Thüringen. In dem Gebäudeensemble versorgen ein SB-Warenhaus, ein Baumarkt und ein Gartencenter die Bevölkerung. Auf dem sanierten Parkplatz befinden sich 280 Stellplätze. Unlängst wurden das Dach und die dazu gehörige Dämmung planmäßig revitalisiert. Außerdem investiert Edeka selbst regelmäßig in die Modernisierung des Objekts.

„Die Vertragsverlängerung unterstreicht die Zufriedenheit des Handelskonzerns mit dem verkehrsgünstig gelegenen Standort. Zugleich sorgt unser Verhandlungserfolg dafür, dass die Fondsanleger bei diesem Investment eine langfristige Planungssicherheit haben“, so der CEO der Dr. Peters Group, Nils Hübener.