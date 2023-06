Neuer Vertriebsdirektor bei Immac Immobilienfonds

Seit 1. Juni 2023 verstärkt Christoph Tomforde als Vertriebsdirektor das Team der Immac Immobilienfonds GmbH. Der langjährige Vertriebsvorstand Thomas F. Roth wechselt wie angekündigt in den Aufsichtsrat der Immac Holding AG.

Christoph Tomforde soll Florian M. Bormann, Geschäftsführer der Immac Immobilienfonds GmbH, bei der Weiterentwicklung der vertrieblichen Aktivitäten unterstützen. Der gelernte Bankkaufmann hat sich in den vergangenen 20 Jahren in verschiedenen Positionen bei Banken, Asset Managern und Emissionshäusern ausschließlich auf geschlossene und offene Alternative Investmentfonds (AIF) konzentriert und dabei eine breite Expertise im Vertrieb, der Strukturierung und dem Management von Alternativen Investments erworben, teilt Immac mit. Zuletzt verantwortete er als Head of Alternative Investment Products die Produktseite beim Aufbau einer digitalen Private Wealth Plattform.

Thomas F. Roth, seit 2004 als Geschäftsführer der Immac Immobilienfonds GmbH tätig und seit 2007 Vertriebsvorstand der Immac Holding AG, ist im Zuge des vollzogenen Inhaberwechsels bei der Immac Group im Mai 2023 wie angekündigt in den Aufsichtsrat der Holding gewechselt und hat infolgedessen Florian M. Bormann die alleinige Verantwortung für das operative Tagesgeschäft übertragen. Roth wird dem Vorstand sowie der Immac Immobilienfonds GmbH aber weiterhin als Berater zur Seite stehen.