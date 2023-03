Christian Dürr verlässt BVT nach 35 Jahren, Nachfolger steht fest

Christian Dürr ist aus der aktiven Geschäftsführung der BVT Holding Verwaltungs GmbH ausgeschieden, teilt BVT mit. Rund 35 Jahre war er in leitender Position des Geschäftsbereichs Immobilien USA tätig, davon über 30 Jahre als Geschäftsführer. Er bleibe dem Haus auch weiterhin in beratender Funktion und Mitglied strategischer interner Gremien verbunden.

Neuer Leiter des Geschäftsbereichs Immobilien USA ist Martin Stoß (57). Er wechselte bereits Anfang 2021 als Senior Vice President und Prokurist zur BVT. Im August 2021 wurde er als weiterer Geschäftsführer neben Dürr für die Sparte US-Immobilien berufen und befasste sich in dieser Position insbesondere mit der Entwicklung neuer institutioneller Produkte, die über Luxemburg strukturiert werden. Mit Dürrs Rückzug aus der Geschäftsführung hat Stoß nun die Leitung des Geschäftsbereichs Immobilien USA übernommen.

Vor dem Wechsel zur BVT war Martin Stoß langjährig bei der PGIM Real Estate Luxemburg S.A. in Luxemburg als auch der PGIM Real Estate Germany AG in München als Executive Director Portfoliomanagement tätig. Er verantwortete dort den Angaben zufolge die Konzeption und das Management geschlossener Immobilienfonds für institutionelle Anleger auf dem europäischen, asiatischen und US-amerikanischen Markt und war zudem mit den damit verbundenen regulatorischen Prozessen betraut.

Einer der am längsten aktiven Mitarbeiter der BVT

Christian Dürr zählte mit rund 35 Jahren Betriebszugehörigkeit zu den am längsten aktiven Mitarbeitern der BVT. Er trat im Herbst 1983 als Prokurist in die Unternehmensgruppe ein und wurde 1985 zum Geschäftsführer berufen. Nach einem kurzen Intermezzo bei Behne Immobilien GmbH, Hamburg (1994 bis 1997) verantwortete er nach seiner Rückkehr ab 1997 den Geschäftsbereich Immobilien USA.

„Christian Dürr als meinem langjährigen Partner in der Geschäftsführung danke ich für sein wirklich außerordentliches Engagement beim Auf- und Ausbau unseres Geschäftsbereichs USA über die vergangenen Jahrzehnte. Er hat ganz wesentlich dazu beigetragen, BVT als spezialisierten Assetmanager im Bereich der US-Immobilien am Markt zu etablieren. Deshalb freut es mich ganz besonders, dass er uns auch weiterhin mit seinem exzellenten Sachverstand beratend begleiten wird. Ungeachtet dessen bleiben wir natürlich auch persönlich freundschaftlich eng verbunden,“ so Harald von Scharfenberg, Gründer der BVT Unternehmensgruppe.