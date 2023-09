Dramatische Folgen des Klimawandels erfordern enorme Investitionen zur Eindämmung

Das Klima der Erde verändert sich. Der Juli 2023 war der heißeste Monat aller Zeiten, mit extremen Temperaturen auf der ganzen Welt. Die globale Meeresoberflächentemperatur hat seit April saisonale Rekordwerte erreicht. Die antarktische Meereisausdehnung lag im Juli 2023 um 15 % unter dem Juli-Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020 – ein Allzeittief für den Monat Juli.

Doch es könnte noch schlimmer kommen. Wie Paul Jackson, Global Head of Asset Allocation Research bei Invesco, in der jüngsten Ausgabe der Invesco-Publikation Uncommon Truths (Ausgabe vom 28. August) erläutert, macht dies umfangreiche Investitionen in Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels und zur Anpassung an seine Folgen unverzichtbar. Ausgehend von seinem relativ einfachen Modell globaler Temperaturänderungen rechnet der Invesco-Experte selbst im optimistischsten Szenario mit einer dramatischen Erderwärmung.

„Die potenziellen Auswirkungen in Bezug auf unbeständige Witterungsverläufe, den Anstieg des Meeresspiegels, die landwirtschaftliche Produktion und Migrationsströme werden hohe Investitionen in CO2-Reduktions- und -Absorptionstechnologien erfordern – von der Wiederaufforstung über die Elektrifizierung der Verkehrssysteme bis hin zu erneuerbaren Energiequellen“, so Jackson. „Gleichzeitig könnten umfangreiche Ausgaben für Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels erforderlich werden.“

Wenn die Weltbevölkerung so wächst wie erwartet und die realen Einkommen (und Ausgaben) weiter steigen, wird es massiver technologischer Veränderungen bedürfen, um die CO2-Emissionen zu stabilisieren. Jackson zufolge haben wir mit dem zu beobachtenden Rückgang der CO2-Intensität der Wirtschaftstätigkeit zwar den richtigen Weg eingeschlagen. Allerdings gehe dieser Wandel nicht schnell genug vonstatten. „Wenn die CO2-Intensität künftig weiter mit dem gleichen Tempo abnimmt wie in den zehn Jahren bis 2020, werden sich die jährlichen globalen CO2-Emissionen bis zum Erreichen des Höhepunktes im Jahr 2071 wahrscheinlich verdoppeln“, so der Invesco-Experte.

Zusammen mit dem CO2, das in den vergangenen Jahrzehnten bereits ausgestoßen wurde, werde dies seinen Modellen zufolge zu einem weiteren Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre führen. Daraus schließt der Invesco-Experte, dass der globale Temperaturanstieg gegenüber dem Durchschnitt von 1850-1900 bis zum Ende des Jahrhunderts 3,9 °C betragen wird – womit die Ziele des Pariser Klimaabkommens bei weitem verfehlt würden. In letzterem heißt es, dass der weltweite Temperaturanstieg möglichst auf 1,5 °C, in jedem Fall aber auf deutlich unter 2 °C im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter beschränkt werden soll, um der globalen Bedrohung durch den Klimawandel entgegenzuwirken.

In einem optimistischeren Szenario, in dem die Bruttoemissionen der Länder mit hohem Einkommen bis 2060 auf Null sinken und die CO2-Intensität in den Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen doppelt so schnell zurückgeht, würden die globalen CO2-Emissionen Jackson zufolge sinken und sich bis 2090 halbieren. Aufgrund des CO2-Ausstoßes der letzten Jahrzehnte würde die CO2-Konzentration jedoch weiter ansteigen. Selbst in diesem Szenario würde der Invesco-Experte bis zum Ende des Jahrhunderts daher immer noch mit einem Temperaturanstieg von 3,2 °C gegenüber 1850-1900 rechnen.

Nach Angaben der US-amerikanischen National Oceanic and Atmospheric Administration hat die CO2-Konzentration in der Atmosphäre im Jahr 2022 einen neuen Höchststand erreicht und lag deutlich über der Norm der letzten 800.000 Jahre. Wie die NASA berichtet, ist sich die große Mehrheit der aktiv publizierenden Klimawissenschaftler einig, dass die Erderwärmung und der Klimawandel vom Menschen verursacht sind.

„Die CO2-Konzentration scheint mit den CO2-Emissionen der vorhergehenden 100 Jahre korreliert zu sein. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Industrialisierung und die steigenden CO2-Emissionen zum Temperaturanstieg beigetragen haben. Wenn das der Fall ist, besteht Hoffnung, dass wir etwas dagegen unternehmen können“, so Jackson. Angesichts des enormen Finanzierungsbedarfs und der begrenzten öffentlichen Mittel, um diesen zu decken, werde es in den kommenden Jahren und Jahrzehnten von größter Bedeutung sein, private Investitionen für den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel zu mobilisieren.

