HDI Group bündelt Annexprodukte unter der Marke LifeStyle Protection

Unter der Marke LifeStyle Protection bündelt HDI seit dem 1. Januar 2023 Kompetenzen rund um partnerorientierte Absicherungslösungen – sogenannte Anbindungs- oder Annex-Produkte – und Embedded Insurance-Lösungen – also Versicherungsangebote im Rahmen eines Kaufprozesses.

Im Zuge dessen agieren neben den bisherigen Gesellschaften der LifeStyle Protection ab Januar auch die PB Versicherungen, bislang ausschließlich Partner der Postbank, unter der Marke am Markt. Grund ist die erweiterte Kooperation zwischen den PB Versicherungen und der Deutsche Bank Gruppe seit Jahresbeginn. Die macht eine Umbenennung der Gesellschaften aus lizenzrechtlichen Gründen erforderlich.

Die LifeStyle Protection ist seit Jahren als Spezialistin für an Bankprodukte angebundene Absicherungs- und Embedded Insurance-Lösungen am Markt bekannt und kooperiert mit zahlreichen Banken und Fintechs. Der neue Partner Deutsche Bank Gruppe bietet ab Januar 2023 über die deutschen Vertriebskanäle und Marken Absicherungslösungen für Privatkredite und Baufinanzierungen der LifeStyle Protection exklusiv an. Für bestehende Vertriebspartnerschaften sowie Kunden der LifeStyle Protection ändert sich mit der erweiterten Unternehmensgruppe aber nichts, betont HDI.

Holm Diez, im Vorstand von HDI Deutschland verantwortlich für den Bereich Bancassurance: „Unsere Bancassurance-Strategie ist erfolgreich und zeigt, dass wir für Banken der richtige Versicherungspartner sind. Nicht zuletzt bin ich überzeugt, dass wir mit der Neuausrichtung der Marke LifeStyle Protection innerhalb unserer HDI Bancassurance noch stärker Mehrwerte für unsere Bank- und Insurtechpartner schaffen können. Die LifeStyle Protection hat sich seit ihrem Bestehen einen Namen bei Banken wie Fintechs gleichermaßen gemacht. Das hat den positiven Effekt, dass wir weitere Kooperationspartner von den Stärken der HDI Bancassurance überzeugen können.“

Zeitgleich bündelt der Geschäftsbereich Bancassurance der HDI Group das Geschäft mit Anbindungsprodukten der bisherigen Gesellschaften Lifestyle Protection und PB Versicherungen unter dem Dach der Marke LifeStyle Protection.