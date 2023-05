Dubai wird zum neuen globalen Powerhouse für Hedgefonds

Das Dubai International Financial Centre (DIFC), das führende globale Finanzzentrum in der Region Naher Osten, Afrika und Südasien (MEASA), hat in Zusammenarbeit mit Refinitiv, einem der weltweit größten Anbieter von Finanzmarktdaten und -infrastruktur, einen Bericht mit dem Titel „Dubai: The Next Global Hedge Fund Centre – Opportunities and Outlook“ veröffentlicht. Der Bericht veranschaulicht das Wachstum Dubais und seine zunehmende Rolle als globales Zentrum für Hedgefonds und alternative Investitionen. Das DIFC treibt dieses Wachstum derzeit voran und befindet sich in Gesprächen mit über 60 globalen Hedgefonds, die sich mit Niederlassungen im Zentrum der Stadt etablieren wollen.

Der Bericht ist der erste in einer Thought-Leadership Reihe, die das DIFC im Jahr 2023 veröffentlichen wird. Er enthält nicht nur wichtige Erkenntnisse über die globale Hedgefonds-Branche, sondern hebt auch die rasche Expansion etablierter Hedgefonds nach Dubai hervor und beschreibt den Wert des DIFC als Tor zur MEASA-Region sowie seine wachsende Rolle als globale Drehscheibe für Hedgefonds.

Im Jahr 2022 verzeichnete das DIFC einen Zuwachs von 54 Prozent an Hedgefonds, die sich im Zentrum niederließen, wo bereits eine starke Basis an etablierten Unternehmen vorhanden ist. Rund zwei Drittel der im DIFC ansässigen Hedgefonds stammen aus den USA und Großbritannien, darunter zwei der zehn größten Hedgefonds der Welt.

In dem Maße, wie die Zahl und der Umfang der in DIFC angesiedelten Hedge-Fonds zunimmt, plant das Zentrum eine weitere Vertiefung des Ökosystems, einschließlich kleinerer Hedge-Fonds, zusätzlicher Prime-Broker und Technologie-Start-ups. Diese Erweiterung des Ökosystems schafft ein Schwungrad für Talente und Unternehmen, wodurch sich Dubai weiter als globales Zentrum für Hedgefonds profiliert.

Arif Amiri, CEO der DIFC-Behörde, sagte: „Das bemerkenswerte Wachstum des DIFC trägt wesentlich zum Ziel der Dubai Economic Agenda (D33) bei, Dubai zu einer der drei weltweit führenden Städte für Unternehmen zu machen. Es ist ermutigend zu sehen, dass wir die Aufmerksamkeit internationaler Hedge-Fonds auf uns ziehen, mit einer Rekordzahl von Anmeldungen im Jahr 2022, die im Vergleich zum Vorjahr um 54 Prozent gestiegen ist, und weiteren, die in Vorbereitung sind. Dies zeigt, dass Dubai und das DIFC in der Lage sind, mit den globalen wirtschaftlichen Veränderungen Schritt zu halten und ein Ökosystem für den Finanzsektor zu schaffen, das neue Wachstumschancen bietet.

„Mehrere Hedgefonds haben bereits damit begonnen, in die Emerging Markets zu expandieren, da die Rahmenbedingungen in ihren Heimatländern immer schwieriger werden. Darüber hinaus bieten die etablierten Märkte keine Wachstumsaussichten oder effiziente Kosten mehr, die mit denen der aufstrebenden Zentren konkurrieren können. Hedgefonds zeigen wachsendes Interesse an Dubai als Tor zur Region und versuchen, eine Präsenz im DIFC aufzubauen, da es ein aufstrebendes globales Zentrum für alternative Anlagen und Hedgefonds ist“, sagte Nadim Najjar, Managing Director (MEASA) von Refinitiv.

Hedgefonds haben sich in einem schwierigen globalen Umfeld als widerstandsfähig erwiesen: Ihr weltweit verwaltetes Vermögen erreichte Ende 2022 mehr als 4,8 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von einem Prozent gegenüber Ende 2021 entspricht, so die Daten von BarclayHedge.

Für Hedgefonds, die sich in Dubai niederlassen, ist es ein ideales Tor nach Westeuropa und zu den wachstumsstarken Schwellenmärkten im Nahen Osten, Asien und Afrika. Im Global Financial Centre Index rangiert Dubai weltweit im obersten Quartil. Das DIFC ist eines von nur zehn Finanzzentren weltweit, die es in den Kategorien „Regierung und Regulierung“, „Professionelle Dienstleistungen“ und „Geschäftsumfeld“ unter die Top 15 des Index geschafft haben.

Das DIFC bietet auch ein solides Regulierungsmodell, das von der Dubai Financial Services Authority (DFSA) unterstützt wird, mit einem Rechtssystem, das dem englischen Common Law entspricht – dem globalen Standard für Finanzdienstleistungen. Darüber hinaus verfügt das DIFC über eigene zivil- und handelsrechtliche Gesetze und Verordnungen. Mit dem Ziel, die Zukunft des Finanzsektors voranzutreiben, bietet das DIFC ein steuerlich effizientes Geschäftsumfeld und ein breites Netzwerk von Partnern für Portfoliomanager, die sich in Dubai niederlassen möchten. Hedgefonds können von einer großen und wachsenden Zahl von Unterstützungsdiensten profitieren, darunter Prime-Broker, Anwaltskanzleien, Beratungsfirmen und Steuerspezialisten.

Da Dubai und das DIFC weiterhin Finanzakteure aus der ganzen Welt anziehen, darunter auch Hedgefonds, die neue Standorte für ihre Geschäfte suchen, profitieren diese wiederum vom Zugang zum wachsenden privaten und institutionellen Vermögen in der Region, da die VAE laut dem Henley Private Wealth Migration Dashboard im Jahr 2022 den höchsten Nettozufluss an Millionären verzeichneten. Das Privatvermögen in den VAE wird auf insgesamt 966 Mrd. USD geschätzt, wobei die Zahl der vermögenden Privatpersonen (HNWI) bis 2031 voraussichtlich um 40 Prozent steigen wird.

Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten für Hedgefonds und laden Sie die kostenlose Publikation „Dubai: Das nächste globale Hedgefonds-Zentrum – Möglichkeiten und Aussichten“ in englischer Sprache hier herunter.

Der Bericht wurde auf einem vom DIFC veranstalteten Webinar vorgestellt, zu dem sich 800 Teilnehmer aus der MENA-Region, den USA, Großbritannien, Europa, Hongkong und Singapur angemeldet hatten. Zu den Rednern gehörten Redha Al Ansari, Head of Research MENA, Refinitiv; Niamh Taylor, Head of EMEA, Schonfeld; Dominic Rieb-Smith, Managing Director, EMEA Head of Prime and Alternative Sales, J.P. Morgan; Chris Cameron, Director, Conduct Team (Supervision and Authorisations), Dubai Financial Services Authority.