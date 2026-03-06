E-Scooter im Frühling: Worauf Fahrer jetzt achten sollten

Mit dem Frühling beginnt für viele Nutzer die E-Scooter-Saison. Fahrzeuge, die den Winter über in Kellern oder Hausfluren standen, sollten vor der ersten Fahrt sorgfältig geprüft werden. Darauf macht die Württembergische Versicherung aufmerksam.

Zunächst empfiehlt sich ein Blick auf den Akku. Besonders wenn der E-Scooter über Monate kaum genutzt wurde, sollte er vollständig geladen werden. Dabei ist darauf zu achten, dass der Ladevorgang in einer witterungsgeschützten Umgebung erfolgt, die nicht zu kalt ist.

Auch die Reifen verdienen Aufmerksamkeit. Nutzer sollten prüfen, ob sich Nägel, Kieselsteine oder andere Fremdkörper im Profil festgesetzt haben. Bei luftgefüllten Reifen ist zudem der korrekte Reifendruck entscheidend für Stabilität und Fahrsicherheit.

Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Bremsen. Sie müssen zuverlässig funktionieren. Im Rahmen eines Frühjahrschecks in der Garage oder in einer Fachwerkstatt können die Bremsen nachgestellt und abgefahrene Bremsgummis ersetzt werden.

Ebenso sollte die Beleuchtung vor der ersten Fahrt gründlich getestet werden. Sowohl Front- als auch Rücklicht müssen einwandfrei funktionieren, um im Straßenverkehr gut sichtbar zu sein.

Für zusätzlichen Schutz im Fall eines Sturzes empfiehlt sich geeignete Kleidung. Langärmlige Oberteile, lange Hosen, ein Helm und stabile Schuhe können Verletzungen reduzieren. Offene Schuhe wie Flipflops bieten hingegen kaum Halt.

Versicherungsschutz und Regeln im Straßenverkehr

Auch rechtlich gelten klare Vorgaben. E-Scooter dürfen nur nach den geltenden Straßenverkehrsregeln genutzt werden. Dazu zählen unter anderem dieselben Alkoholgrenzwerte wie beim Autofahren.

Darüber hinaus ist eine Haftpflichtversicherung gesetzlich vorgeschrieben. Der Versicherungsschutz wird durch eine Versicherungsplakette nachgewiesen, die hinten am E-Scooter angebracht wird und jeweils ab März für ein Jahr gültig ist.

Die aktuelle Plakette trägt schwarze Schrift auf weißem Hintergrund. Sie ist unter anderem über Versicherungsagenturen erhältlich. Eine Haftpflichtversicherung kommt für Schäden auf, die anderen Personen oder deren Eigentum bei einem Unfall unbeabsichtigt entstehen können.