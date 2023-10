Ein Blick hinter die Kulissen 

Was sind die Aufgaben der Auricher Werte GmbH?

Schölzel: Die Auricher Werte GmbH ist im Rahmen des Verwaltungsvertrags des jeweiligen AIF als KVG für das Investmentvermögen bestellt und betreut dieses im Sinne des KAGB. Dazu gehören insbesondere die Portfolioverwaltung und das Risikomanagement. Diese Vorgänge unterliegen einer regulierten Aufsicht und dem damit verbundenen Anlegerschutz. Für den reibungslosen Ablauf der damit verbundenen Prozesse sorgt in der ÖKORENTA Gruppe ein Team aus 16 Expertinnen und Experten im Portfolio- und Risikomanagement.

Wie sieht der Investmentprozess für die Fonds-Portfolios konkret aus?

Schölzel: Umfangreich und dezidiert. Allein die Anwendung unseres Bewertungssystems mit mehr als 700 Referenzprojekten dauert für jedes Asset mehrere Tage. Das Risikomanagement ist dabei ein Faktor vieler voneinander unabhängiger Prüf- und Kontrollinstanzen und zugleich Advokat der Anleger. Die einzelnen Energieparks und -anlagen werden eingehend und von mehreren Seiten auf ihre Eignung für das Portfolio überprüft und unter Berücksichtigung langfristiger Strompreisszenarien sowie Markterwartungen ein angemessene Preiseinschätzung zu finden. Zusätzlich wird in der Regel eine externe Bewertung durch einen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistung (BaFin) zugelassenen Wirtschaftsprüfer durchgeführt. Erst dann ist der Weg frei für einen möglichen Ankauf.

Wie hat man sich das Bewertungssystem in der Praxis vorzustellen?

Schölzel: Die Methodik zur Ermittlung eines objektivierten Wertes erfolgt analog den Vorgaben des Prüfstandards IDW S1 des Instituts der Wirtschaftsprüfer. Alle wertbeeinflussenden Parameter und Faktoren werden analysiert und betrachtet. Ein kritischer Faktor bei der Einschätzung des Ertragspotenzials von Windparks sind bekanntermaßen zum Beispiel die Windgutachten, deren Annahmen teilweise erheblich von den tatsächlichen Werten abweichen können. Mit unserer topografisch breit gefächerten Datenbasis verfügen wir in der Regel über Vergleichsdaten aus nahe gelegenen Parks, was einen Abgleich mit der tatsächlichen Performance und eine darauf basierende Ertragskalkulation beziehungsweise die Festlegung eines maximalen Grenzankaufswerts ermöglicht.

Welche Bedeutung hat anschließend das laufende Monitoring?

Schölzel: Unterjährig werden sämtliche Einflussfaktoren sowie die Einnahmen und Kosten überwacht und gegen die Plandaten der Bewertung abgeglichen. Aus den quantitativen und qualitativen Abweichungen ergeben sich Steuerungssignale und leiten sich Maßnahmen ab, die vom Portfoliomanagement sowie der kaufmännischen und technischen Betriebsführung umzusetzen sind. In der jährlichen Risikoinventur wird die Vollständigkeit der Monitoring-Positionen des Assets überprüft und wenn nötig um neue Positionen ergänzt. Ebenfalls jährlich wird in einer sogenannten Folgebewertung der Nettoinventarwert des Assets ermittelt. Insgesamt lassen sich so Optimierungspotenziale erkennen, verdeckte Reserven heben und gegebenenfalls auftretende Probleme beheben.

Die ÖKORENTA emitttiert neben Publikums- auch Spezial-AIF für professionelle und semiprofessionelle Investoren. Worin bestehen für diese die Vorteile gegenüber einem Direktinvestment?

Schölzel: Das beginnt bereits bei der Zugriffsmöglichkeit auf attraktive Assets und unsere funktionierende Projektpipeline. Darüber hinaus ist die breite Risikodiversifikation unserer Portfolios vorteilhaft gegenüber einem Single-Investment. Und schließlich stellen wir ein adäquates Reporting sicher. Unter dem Strich bedeutet dies für Investoren mehr solide Chancen bei deutlich weniger Aufwand!

