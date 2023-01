KGAL „Impact“-Fonds mit erstem Closing und Wohnimmobilie in Málaga

Kurz nach Auflegung hat der Spezial-AIF Core 5 Life des Asset Managers KGAL, einer der wenigen Artikel-9-Fonds für Wohnen in Europa, Kapitalzusagen in dreistelliger Millionenhöhe erhalten und einen Neubau in Südspanien mit 142 Wohneinheiten angekauft.

Der KGAL Core 5 Life investiert in sieben westeuropäische Länder mit liquiden Wohnungsmärkten und positiven demografischen Trends, wobei bezahlbares Wohnen und hohe Energieeffizienz wichtige Pfeiler der Fondsstrategie bilden, teilt KGAL mit. Der Fonds strebt demnach einen Anteil von mindestens 80 Prozent „Core“-Objekten und bis zu 20 Prozent „Core+“ an, womit üblicherweise hochwertige und gut vermietete Objekte beziehungsweise Immobilien mit leichten Defiziten und entsprechendem Entwicklungspotenzial gemeint sind.

Das Zielvolumen des „Artikel-9-Fonds“, der also über die höchsten Nachhaltigkeits-Einstufung nach der EU-Offenlegungsverordnung verfügt, beträgt 400 Millionen Euro Eigenkapital, der Leverage bis zu 45 Prozent.

Der erste Ankauf des Fonds in Málaga ist ein Neubau mit 142 Ein- bis Dreizimmerwohnungen und vier Gewerbeflächen auf einer Gesamtfläche von 13.500 Quadratmetern. Er ist den Angaben zufolge nahezu vollvermietet. Zum Objekt gehört eine Tiefgarage mit 215 Stellplätzen und sechs E-Ladesäulen. Die Immobilie punkte im Umweltbereich unter anderem mit einer energieeffizienten Gebäudehülle, solarthermischen Paneelen zur Warmwasserbereitung, Smart Meter für Energie und Wasser und sehr geringen CO2-Emissionen.

„Chancen, die es so vor zwölf Monaten noch nicht gab“

In punkto Soziales kommen zur Bezahlbarkeit der Mieten auch die gute Infrastruktur sowie barrierefreie Merkmale wie ebenerdige Eingänge, Rampen und Aufzüge hinzu, so KGAL. Zudem gibt es eine Gemeinschaftsküche und einen Coworking Space. Nahezu die gesamte Mieterkommunikation läuft über eine App, die mit ihren umfangreichen Service-Funktionen „beispiellos“ in Spanien sei.

Die KGAL führt den Angaben zufolge exklusive Verhandlungen über weitere Transaktionen in Österreich, den Niederlanden, Spanien und Irland. „Der neue Marktzyklus bei Immobilien stellt zwar alle Investoren vor Herausforderungen. Wie das erste Investment unseres KGAL Core 5 Life zeigt, bieten sich aber auch Chancen, die es so vor zwölf Monaten noch nicht gab“, erklärt Florian Martin, Geschäftsführer der KGAL Investment Management. Verkäufer der Immobilie war der in Madrid ansässige spanische Projektentwickler Neinor Homes.