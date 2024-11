Ein starkes Netzwerk zählt

Wenn es um die Modernisierung oder Sanierung einer bestehenden Immobilie geht, stehen viele Menschen vor großen Herausforderungen. Welche Modernisierungsmaßnahmen sind für mein Haus die Sinnvollsten? Mit welchen Fördermitteln darf gerechnet werden? Was kostet das alles? Und welches Energieberatungsunternehmen hat Zeit und kann im besten Fall direkt loslegen? Die ING Deutschland beantwortet diese Fragen seit März 2024 mit einem starken Angebot: Den Vermittlungsservice für Modernisierungs-Partner – dafür haben Mario Münch, Nachhaltigkeitsbeauftragter im Vertrieb Immobilienfinanzierung, und Dr. Julia Wernsdorfer aus dem Bereich Strategie und Nachhaltigkeit bei der ING Deutschland, im Oktober auf der DKM 2024 den Innovationspreis der Cash. entgegengenommen.

Um den Kundinnen und Kunden von der Beratung bis zur Umsetzung einen nahtlosen Service für die Sanierung und Modernisierung einer Bestands- oder Kaufimmobilie zu bieten, kooperiert die nach Kundenzahl drittgrößte Bank in Deutschland mit 6 ausgewählten Expertinnen und Experten für Energie- und Fördermittelberatung sowie Photovoltaik & Wärmepumpen. Der Vorteil: Wenn der Modernisierungs-Bedarf für die konkrete Immobilie ermittelt ist, gibt es jetzt auch gleich noch den Kontakt zu Unternehmen gratis dazu, die direkt vor Ort im Einsatz sind. Dafür hat die Bank mit den Modernisierungspartnern gute Konditionen ausgehandelt – zum Beispiel 500 Euro Rabatt auf die Photovoltaik-Anlage bzw. Wärmepumpe oder 150 Euro Rabatt auf den individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP). Zur Auswahl stehen professionelle Unternehmen mit viel Erfahrung aus erfolgreich umgesetzten Sanierungsprojekten, die Kontaktaufnahme kommt schnell, maximal nach 48 Stunden zustande und sie stehen für eine schnelle Umsetzung bzw. Installation.

Das Kontaktangebot direkt in der Beratung …

Das Angebot der Modernisierungs-Partner kommuniziert die ING Deutschland über alle Kanäle der Baufinanzierungs-Beratung: Sie können bei der Bank anrufen oder sie können sich an eine Vermittlerin oder einen Vermittler wenden. Im Gespräch werden zunächst alle Fragen rund um die Modernisierung und deren Finanzierung geklärt. Sind die finalen Schritte geklärt und geht es ganz konkret an die Umsetzung, dann kommen die Modernisierungs-Partner auf den Plan. Die Kundinnen und Kunden erhalten noch in der Beratung einen Link auf die Modernisierungs-Partner-Website, wo das Angebot detailliert beschrieben ist. Dort befindet sich auch eine Postleitzahlen-Suche, in der man nur noch die Postleitzahl der Immobilie eingeben muss – und schon hat man je ein regional aktives Unternehmen für die Energieberatung & Fördermittelservice und ein Unternehmen für Photovoltaik & Wärmepumpe zur Hand. Im nächsten Schritt gelangt man zu den konkreten Angeboten der Modernisierungs-Partner und kann ein kostenloses unverbindliches Erstgespräch anfragen.

… kommt bei allen Beteiligten sehr gut an

Die Menschen, das spiegeln die Vermittlerinnen und Vermittler der Bank immer wieder zurück, sind für die Energiewende bereit. Sie muss nur für alle Beteiligten nachvollziehbar und auch umsetzbar sein. Mit dem Angebot einer schnell verfügbaren Umsetzung hat die ING Deutschland im Vertrieb der Baufinanzierung eine große Hürde genommen – wie das gute Feedback der Kundinnen und Kunden und nicht zuletzt auch der Innovationspreis der Cash. beweisen.

Weitere Informationen unter https://www.ing.de/partner/modernisierungs-partner