Eine kurze Pause nach einer starken Goldrallye?

Die Käufe von Goldbarren durch die chinesische Zentralbank gingen im Juni zurück und trugen zu den stagnierenden Preisen in diesem Monat bei. Die Mine von Agnico Eagle in Ontario, Kanada, könnte sich als vielversprechender Kandidat für die Goldindustrie erweisen. Marktkommentar von Imaru Casanova, Portfoliomanagerin bei VanEck.

Nachdem der Goldpreis im Mai ein neues Allzeithoch erreicht hatte, sorgten gegenläufige Kräfte dafür, dass der Goldpreis im Juni unverändert blieb. Am 6. Juni wurde Gold bis zu einem Höchststand von 2.376 US-Dollar pro Unze gehandelt. Am 7. Juni schloss der Goldpreis auf seinem Monatstief von 2.294 US-Dollar, nachdem bekannt wurde, dass die chinesische Zentralbank im Mai keine Goldbarren gekauft hatte. Die weltweiten Goldkäufe der Zentralbanken waren einer der Hauptgründe für die diesjährige Goldrallye, wobei die chinesische Zentralbank einen großen Teil dieser Käufe getätigt hat. Die People’s Bank of China meldet Goldbarrenkäufe seit November 2022, also 18 Monate in Folge. Die Kaufpause dürfte bei den Goldmarktteilnehmern die Sorge geweckt haben, dass sich dieser wichtige Treiber der Goldnachfrage abschwächen könnte. Im Gegensatz dazu ist die Nachfrage nach Goldinvestitionen seit April 2022 rückläufig, aber im Juni verzeichneten die weltweiten Bestände an börsengehandelten Produkten, die mit Goldbarren unterlegt sind, endlich Zuflüsse, wenn auch nur geringe, nach zwölf aufeinanderfolgenden Monaten mit Nettoabflüssen. Ist die westliche Investmentnachfrage, die in der Vergangenheit die Haupttriebfeder für Goldrallyes war, wieder im Kommen?

Der Goldpreis erhielt auch etwas Unterstützung durch die Inflationsdaten (VPI und PCE im Mai), die vom Markt so interpretiert wurden, dass sie die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen durch die U.S. Federal Reserve (Fed) erhöhen würden. Ende Juni rechnete der Markt mit zwei Zinssenkungen um 25 Basispunkte im Jahr 2024, während Ende Mai nur eine Senkung um 25 Basispunkte eingepreist war. Niedrigere Realzinsen haben in der Vergangenheit einen höheren Goldpreis begünstigt. Der Goldpreis schloss am 28. Juni bei 2.326,75 US-Dollar pro Unze und blieb damit gegenüber dem Schlusskurs vom 31. Mai (2.327,33 US-Dollar) im Wesentlichen unverändert.

Goldaktien entwickelten sich im Juni nicht ganz so gut wie das Metall. Der NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR)1 und der MVIS Global Juniors Gold Miners Index (MVGDXJTR)2 fielen um 3,71 Prozent bzw. -6,33 Prozent. Wir sind über dieses Ergebnis enttäuscht. Das mangelnde Interesse der Anleger an Gold als Anlageklasse hat in den letzten Jahren häufig dazu geführt, dass sich Goldaktien schlechter entwickelt haben als das Metall, und zwar nicht nur in einem Umfeld mit fallenden Goldpreisen, was durchaus gerechtfertigt ist, sondern auch in Zeiten, in denen der Goldpreis stagniert oder sich seitwärts bewegt. Es gab keine sektorweiten Ergebnisse, Aktualisierungen oder andere wichtige Ereignisse, die die allgemein verbreitete schlechte Leistung des Sektors erklären könnten. Genau das Gegenteil ist der Fall. Viele Unternehmen haben im Juni Projekt-Updates vorgelegt, die wir insgesamt als überwiegend positiv sahen.

Wir haben uns die Zeit genommen, die Ankündigungen, Nachrichten und Updates zu katalogisieren, die von den Unternehmen in unserem Goldminen-Universum im Juni veröffentlicht wurden. Wir haben etwa 45 Unternehmensveröffentlichungen protokolliert, darunter: Bohrergebnisse, der Abschluss von Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen, die Durchführung von Fusionen und Akquisitionen, neue wirtschaftliche Studien sowie erste Ressourcenschätzungen und Genehmigungen und behördliche Zulassungen für mehrere Projekte, Updates zum Bau mehrerer neuer Minen, die kurz vor der Produktion stehen, einschließlich der Bekanntgabe des ersten Goldabbaus, minenspezifische Neuigkeiten und Revisionen der Produktionsprognosen, umfassende Überprüfungen von Unternehmen und Vermögenswerten im Rahmen von Investorentagen sowie ein neuer Plan für die Lebensdauer einer der größten Goldminen der Welt.

Unsere ursprüngliche Einschätzung, dass der Nachrichtenfluss im Grossen und Ganzen positiv war, wurde durch unsere Einstufung der einzelnen Meldungen als potenziell positiv/neutral oder negativ für die Aussichten des Unternehmens unterstützt. Wir haben über 40 der Updates als potenziell positiv/neutral und nur vier als potenziell negativ eingestuft. Zu den negativen Nachrichten gehörten die Herabsetzung der kurzfristigen Produktionsprognosen aufgrund von wetterbedingten/geotechnischen Störungen sowie ein schwerwiegender Zwischenfall bei einem Juniorunternehmen (das nicht zur Strategie gehört), der den Betrieb zum Erliegen brachte. Unserer Meinung nach wurden alle Anzeichen von Problemen oder Schwäche durch Anzeichen von Stärke und Gesundheit des Sektors deutlich überwogen.

Ein genauerer Blick auf den Detour Lake von Agnico Eagle

Wir hatten die Gelegenheit, die Mine Detour Lake von Agnico Eagle (5,01 Prozent des Nettovermögens der Strategie) in Ontario zu besuchen. Die Mine und ihr Potenzial können sicherlich als Lichtblick für die Goldindustrie hervorgehoben werden. Wir besichtigten den Tagebau, die Aufbereitungsanlage, den Abraumdamm, den Ort, an dem das Portal für die unterirdische Explorationsrampe gebaut werden soll, die Wartungswerkstatt und das Schulungszentrum (Flottenbetriebssimulator).

Insgesamt waren unsere Eindrücke positiv. Die Mine, die Anlage und das Team haben gute Leistungen gezeigt. Der Besuch vor Ort erfolgte nach der Veröffentlichung eines neuen Lebenszyklusplans für die Mine und des Untertageprojekts für die Anlage. Das Unternehmen veranstaltete auch eine zweistündige technische Sitzung, um die Details des neuen Plans und des Projekts vor dem Besuch vor Ort zu besprechen. Der Plan für 2024 aktualisiert das bestehende Produktionsprofil des Tagebaus und enthält eine aktualisierte Kalkulation. Das Unternehmen hat auch eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung für ein vorgeschlagenes Projekt zur Optimierung des Durchsatzes der Aufbereitungsanlage abgeschlossen, die das Potenzial aufzeigt, die Gesamtproduktion der Mine Detour Lake über einen Zeitraum von 14 Jahren, beginnend im Jahr 2030, auf durchschnittlich etwa eine Million Unzen Gold pro Jahr zu steigern.

Es wird erwartet, dass die jährliche Produktion von 2030 bis 2043 auf etwa eine Million Unzen pro Jahr steigen wird. Dies ist ein Anstieg von etwa 43 Prozent oder 300.000 Unzen Gold pro Jahr im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresproduktion von 2024 bis 2029. Von 2044 bis 2054 ist geplant, dass die Mine Haldenmaterial verarbeitet und durchschnittlich etwa 300.000 Unzen Gold pro Jahr produziert. Zusätzliche Explorationen haben das Potenzial, den Minenplan in den kommenden Jahren um weitere Unzen zu erweitern und die Lebensdauer der Mine über das Jahr 2054 hinaus zu verlängern. Da die Kosten bei steigender Produktion in den nächsten zwanzig Jahren sinken werden, wird sich der Cashflow von Detour Lake deutlich erhöhen (siehe Grafik unten). Mit einem Weg zu einer Million Unzen hat Detour Lake das Potenzial, von einer der zehn größten Goldminen der Welt zu einer der Top-5-Goldminen der Welt zu werden, und das in einer der attraktivsten Bergbauregionen.

Für die Anleger von Agnico Eagle gibt es viel Grund zur Freude. Dies ist eine großartige Gelegenheit für Agnico zu zeigen, warum das Unternehmen das hochwertigste Goldminenunternehmen der Welt ist, und die Argumente für den historischen Bewertungsaufschlag im Vergleich zu seinen Konkurrenten zu festigen.