Experte Gerd Kemnitz: „Erwerbsunfähigkeitstarife sind unbefriedigende Notlösung“

Das Analysehaus Morgen & Morgen hatte in seiner neuesten Analyse die Bedingungen von Erwerbsunfähigkeitsversicherungen unter die Lupe genommen. Kritik an dem Rating kommt nun von BU-und EU-Experte Gerd Kemnitz. Er hält die am Markt angebotenen Tarife allenfalls für eine unbefriedigende Notlösung.