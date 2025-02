ETF-Premiere bei DJE

Der Artikel-8-Fonds bietet Investoren einen transparenten und effizienten Zugang zu den Wachstumschancen des US-Aktienmarktes, der einige der weltweit innovativsten und wertvollsten Unternehmen beheimatet. Gleichzeitig kombiniert er die Vorzüge eines börsengehandelten Indexfonds mit der bewährten DJE-Investmentexpertise, um Chancen optimal zu nutzen und Risiken besser zu steuern.

Der US-Aktienmarkt hat nicht nur im Jahr 2024 eine beeindruckende Entwicklung gezeigt, sondern ist der größte und wichtigste Markt weltweit. Die meisten europäischen und asiatischen Werte handeln mit einem deutlichen Abschlag gegenüber US-Aktien. Eine der stärksten Venture-Capital-Szenen der Welt bringt seit Jahrzehnten vielversprechende Unternehmen hervor, darunter die Technologieriesen von heute. Gleichzeitig sorgen die wirtschaftsfreundliche Politik und die weitgehende Unabhängigkeit von Energieimporten für nachhaltige Wachstumsaussichten. Mit Blick auf die wachsenden Unsicherheiten an den Börsen bietet DJE mit diesem aktiven ETF gleichzeitig eine risikoadjustierte US-Anlagestrategie.

Das DJE-Research-Team investiert auf Basis eines regelbasierten Investmentprozesses, der qualitative und quantitative Faktoren kombiniert, in die aus seiner Sicht 50 besten US-Unternehmen unterschiedlicher Marktkapitalisierung (Large- bis Mid-Caps). Das Portfolio ist zu 100 Prozent in auf US-Dollar lautende Aktien investiert und wird viermal jährlich auf Basis der DJE-eigenen Analyse angepasst. Ein Währungs-Hedging findet nicht statt. Der Investmentprozess basiert auf der hauseigenen Datenbank, die mehr als 900 US-Aktien umfasst, und dem DJE-eigenen Bottom-up-Scoring-Modell. Aus den sechs Einzelkategorien Analysteneinschätzung, Unternehmensgespräche, Nachhaltigkeits-/ESG-Kriterien, Bewertung, Momentum sowie Sicherheit & Liquidität setzt sich die Gesamtbewertung zusammen, die ausschlaggebend für die Titelauswahl ist.

Für die quartalsweise Zusammensetzung wird das Portfolio in zwei Kategorien aufgeteilt. Die Werte 1 bis 25 (Kategorie 1) werden zu jeweils 2,5 % im Portfolio gewichtet. Die Werte 26 bis 50 (Kategorie 2) fließen zu jeweils 1,5 % ins Portfolio ein. Eine Ausnahme dieser Regel bilden die jeweils aktuellen Indexschwergewichte des MSCI USA. Gehören diese nach der Gesamtbewertung zu den Top 50 US-Werten, werden sie analog zu ihrer Gewichtung im Index (MSCI USA) im Portfolio abgebildet. Die übrigen Werte in den Kategorien 1 und 2 (jeweils die Summe) werden dann im Verhältnis 5:3 im Portfolio gewichtet.

„Mit dem aktiven US-ETF wollen wir Investoren eine kosteneffiziente und transparente US-Aktienstrategie bieten, die die Marktentwicklungen im Blick behält und regelmäßig angepasst wird. Ein reines US-Exposure wird von vielen Investoren gewünscht, aber risikoadjustiert, also mit weniger Schwankungen als ein rein passiver ETF. Als Satellitenstrategie ist der aktive US-ETF daher eine ideale Ergänzung zu unseren klassischen aktiv verwalteten Strategien“, sagt Thorsten Schrieber, Mitglied des Vorstandes von DJE. „Gleichzeitig können wir uns gut vorstellen, dass dies der Startschuss für eine neue Produktfamilie ist, die wir zusammen mit unserem Partner DWS in Zukunft entwickeln.“

„ETFs haben sich als liquide und kosteneffiziente Anlageprodukte durchgesetzt, die sehr unterschiedlich eingesetzt werden können. Der Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF folgt unserer Strategie, die langjährige Erfahrung unserer Plattform mit passiven Investments auch Partnern für maßgeschneiderte Lösungen zur Verfügung zu stellen“, sagt Simon Klein, Global Head of Xtrackers Sales bei DWS.

Der in Irland domizilierte Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF (IE00050EGWG5) ist in Deutschland und einigen weiteren europäischen Ländern zum Vertrieb zugelassen und kann über die gängigen Plattformen börsentäglich gehandelt werden.