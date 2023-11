Finlex: Beata Drenker wird neue Vice President Management Liability Lines

Beata Drenker ist seit gut zwei Jahren als Head of Product Management Liability Lines and Legal Protection bei Finlex aktiv. Die Volljuristin begann ihre berufliche Laufbahn in der Wirtschaftskanzlei Clifford Chance im Litigation Team des Düsseldorfer Büros. Sie vertrat insbesondere Mandanten in Organhaftungsstreitigkeiten und zivilen Kartellverfahren. Von dort wechselte sie zu Arquis Rechtsanwälte, wo sie unter anderem die Vertretung eines D&O-Versicherers im Kirch-Prozess übernahm. Bevor sie zu Finlex kam, war Drenker Mitglied der Geschäftsleitung beim Spezialmakler Hendricks und verantwortete dort neben dem Bereich Legal auch die Bedingungsentwicklung und das Schadenmanagement.

Drenker wird direkt an die Geschäftsführung berichten und bei Finlex eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Umsetzung der Unternehmensstrategie spielen. Diese zielt darauf ab, Makler in dieser sich ständig wandelnden Branche noch besser zu bedienen und diesen innovative Lösungen anzubieten.

„Beata Drenker bringt weitreichende Erfahrung im Bereich Managerhaftpflicht mit und ihre bisherige Tätigkeit als Head of Product Management Liability Lines and Legal Protection hat sie optimal auf die Anforderungen der Position vorbereitet. In ihrer neuen Rolle wird sie die Management Liability-Sparte von Finlex leiten und mit ihrem interdisziplinären Team die Weiterentwicklung in diesem Bereich vorantreiben“, betont Christian Reddig, CIO und Gründer von Finlex.