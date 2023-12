Fokusgruppe? Das meiste machen wir längst!

Kennen Sie den Spruch “Machen wir auch nicht”? Er steht für Innovationsstau. Ein Vorwurf, den die Anbieter von Altersvorsorge auch ab und an zu hören bekommen. Die Fokusgruppe Private Altersvorsorge hat die Diskussion darüber wieder belebt. Und das finde ich gar nicht schlecht. Viele ihrer Vorschläge fanden Zustimmung. Und als moderner Fondspolicen-Anbieter fühlen wir uns sogar bestätigt, denn für einige der Vorschläge gilt: “Machen wir längst!” Ein Beitrag von Dr. Igor Radović, Commercial Director Canada Life.

Nehmen wir zum Beispiel die Forderung, renditeorientierter anzulegen. Dieses Konzept verfolgt Canada Life in Deutschland schon seit unserem Markteintritt vor über 20 Jahren. Aktien als Anlageklasse waren damals für viele Menschen noch neu. Die Markteinbrüche 2003 und zur Finanzkrise provozierten deshalb auch Ängste.

Mehr Rendite wagen

Danach zeigte sich jedoch, dass Volatilität nur die Momentaufnahmen eines Investments darstellt, und dass sich die Märkte nach Einbrüchen meist schnell erholen. Je länger die Anlagedauer, desto besser lassen sich Dellen in der Wertentwicklung ausgleichen und desto höher sind die Renditechancen. Daher profitiert gerade die Altersvorsorge von der Anlage in Sachwerten: Denn sie ist meist kein Sprint, sondern ein Marathon. Fondspolicen können hier also die perfekte Lösung sein.

Modifizierte Garantie – oder ganz ohne

Die Fokusgruppe spricht sich nicht nur für niedrigere Garantien in der Altersvorsorge aus. Eine Garantieanforderung in Fondsprodukten sowie rein fondsgebundenen Versicherungsprodukten soll sogar ganz entfallen. Für sicherheitsaffine Kunden soll es aber weiterhin die Möglichkeit geben, Garantien anzubieten.

Auch diesen neu definierten Umgang mit der Garantie – sei es der Verzicht darauf oder aber die moderne, auf Fondspolicen zugeschnittene Variante – kennen wir bei Canada Life schon lange. Früher erschien Sparen ohne Garantie vielen undenkbar. Doch mittlerweile hat es sich herumgesprochen: Es gibt auch andere Mechanismen, die in der Altersvorsorge für Sicherheit sorgen können. Neben einem langen Anlagehorizont kann man bei unseren Policen zum Beispiel den Rentenbeginn meist nach vorn oder hinten verlegen. Auch bieten wir ein Automatisches Portfoliomanagement – hier reduziert ein hinterlegtes Lebenszyklus-Modell das Aktien-Exposure Richtung Rentenbeginn und hilft so, bereits erreichte Resultate abzusichern.

Unser am häufigsten gewähltes Vorsorge-Modell ist speziell auf renditeorientiertes Sparen zugeschnitten: Die Unitised-With-Profits-(UWP)-Garantien greifen zum Rentenbeginn. So stehen sie hohen Sachwertquoten und damit guten Renditechancen nicht im Weg und bieten Kunden dennoch eine Absicherung. Die robuste Wertentwicklung des UWP-Fonds trotz volatiler Ereignisse von der Finanzkrise bis zum Ukraine-Krieg spricht hier für sich: 4,6% p.a. zum Ende November 2023 seit Auflegung Ende Januar 2004.

Wichtiger als viele denken: Die lebenslange Rente

Von manchen Vorschlägen der Fokusgruppe Altersvorsorge rate ich allerdings ab: Zum Beispiel das Altersvorsorgevermögen vom lebenslangen Einkommen loszulösen – etwa in Form von Auszahlungsplänen ohne Restverrentung. Die lebenslange Rente ist einer der wichtigsten Pfeiler der privaten Altersvorsorge. Sie unterscheidet sich von anderen Vorsorge-Möglichkeiten, da sie mehr Sicherheit bietet – fürs gesamte Leben im Rentenalter. Andere Vorsorge-Angebote können dies gar nicht anbieten. Nicht umsonst sind wir Versicherer – um genau dieses Risiko abzusichern. Und da wir alle immer älter werden, wird dies immer wichtiger. Und wenn es um Flexibilität geht: Auszahlungen oder Teilverrentung ist in modernen Fondspolicen jetzt schon möglich.

Die nötige Sicherheit

Wenn man einfach nur Geld sparen möchte, gibt es eine Vielzahl passender Lösungen. Will man aber seinen Lebensabend sorgenfrei gestalten, braucht es mehr. Hier halten Versicherungen die nötige Extraportion Sicherheit bereit – die lebenslange Rente. Moderne Fondspolicen bieten zusätzlich schon reichlich Gestaltungsmöglichkeiten. Eine Generation, die ihr Alter sicher, aber auch flexibel angehen möchte, dürfte also schon jetzt fündig werden.