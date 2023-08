Frauen in der Startup-Szene: Das sind Deutschlands Top-Investorinnen 2023

Für das Ranking analysierte XTB Zahlen des renommierten Datenanbieters Crunchbase, wobei Faktoren wie die Anzahl der Investitionen und die Vielfalt des Portfolios der einzelnen Investorinnen berücksichtigt wurden. Darüber hinaus flossen die Branchenerfahrung und der Einfluss auf das deutsche Startup-Ökosystem in die Bewertung ein.

„Der Finanzsektor wird noch immer viel zu häufig als reine Männerdomäne verstanden. Und auch wenn es weiterhin Verbesserungsbedarf in Sachen Gleichstellung gibt, darf nicht vergessen werden, dass Frauen einen unschätzbaren Beitrag leisten, indem sie die Branche mit erstklassigen Investments aktiv nach vorne bringen. Dieser Entwicklung wollen wir mit einem Ranking, welches die bemerkenswertesten deutschen Investorinnen auszeichnet, Rechnung tragen“, so Jens Chrzanowski von XTB.

An der Spitze der Liste steht Marie Helene Ametsreiter, seit 2014 Partnerin bei Speedinvest, Österreichs größtem Venture-Capital-Fonds. Ametsreiter bringt fast zwei Jahrzehnte Branchenerfahrung mit sich, mit Führungsrollen bei der Telekom Austria Group und der OMV AG. Sie war an 14 Partnerinvestitionen beteiligt und investierte erfolgreich in Unternehmen in der Frühphase.

Auf dem zweiten Rang folgt Judith Dada, Partnerin beim Venture Capital La Famiglia. Die Oxford-Absolventin sichert sich erfolgreiche Beteiligungen an 12 Partnerinvestitionen. Im deutschen Startup-Ökosystem genießt die Investorin einen hervorragenden Ruf, mit Investitionen in einer Vielzahl von Branchen, einschließlich Technologie, Gesundheitswesen und Finanzen. Regina Hodits, seit 2011 Partnerin bei Wellington Partners, kann sich ebenfalls einen Platz auf dem Treppchen des XTB-Rankings sichern. Mit einem starken wissenschaftlichen Hintergrund und einer langen Erfahrungslaufbahn von Investitionen in erfolgreiche Start-ups, wie Celonis und Scalable Capital, konzentriert sie sich auf Early-Stage- und Wachstums-Deals im Bereich Life Sciences.

Disclaimer:

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, denn es gibt noch viele andere talentierte Investorinnen in Deutschland. Die von uns ausgewählten Frauen haben jedoch alle einen bedeutenden Beitrag zum deutschen Startup-Ökosystem geleistet.

1. Marie-Helene Ametsreiter

Foto: Speedinvest

Partnerin, Speedinvest, München

Partner-Invstments: 14

Portfolio-Vielfalt: hoch