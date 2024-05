Fußball EM 2024: Diese Versicherungen brauchen Sie für das Turnier

Der Countdown für die Fußball EM 2024 in Deutschland läuft. Wenn am 14. Juni beim Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland ab 21 Uhr der Ball wieder rollt, dürften viele Deutsche entweder beim Public Viewing oder in privater Runde mitfiebern oder mitfeiern. Davor empfiehlt sich allerdings ein Blick in den Versicherungsordner.

„Drei Policen sind wichtig, um das Fußballvergnügen sorgenfrei genießen zu können“, erklärt Schadenexpertin Margareta Bösl von der Universa Versicherung. Die private Haftpflichtversicherung komme für Schäden auf, falls jemand anderes geschädigt wurde. Sie habe eine Doppelfunktion und übernimmt berechtigte Schadenersatzansprüche oder wehrt unberechtigte Forderungen ab.

Sinnvoll sei es, wenn auch der Verlust von Schlüsseln oder bei einem Städtetrip Mietsachschäden am Mobiliar im Hotel mitversichert seinen, so Bösl. Gute Policen böten zudem eine Forderungsausfalldeckung, falls man selbst geschädigt wurde und vom Schadenverursacher nichts zu holen sei.

Haftpflicht und Hausrat

Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, sollte bei der Hausratversicherung darauf achten, dass Fahrraddiebstahl ausreichend und rund um die Uhr mitversichert ist“, empfiehlt die Expertin. Einige Tarife, vor allem Altverträge, sehen Ausschlusszeiten vor und leisten nur von 6 bis 22 Uhr. Zudem machen sie häufig Vorgaben hinsichtlich des verwendeten Schlosses und Abstellorts. Bei neueren Hausratpolicen ist vereinzelt Taschendiebstahl versichert. Dann wird auch gezahlt, wenn man unterwegs ist und aus der Umhänge- oder Hosentasche der Geldbeutel oder das Handy gestohlen wurde.

Die Fußball-Party und der Unfall

Zudem sollten Fußball-Fans auch über eine private Unfallversicherung nachdenken. Erleide man beim Feiern selbst einen Unfall, könne auch eine private Unfallversicherung sinnvoll sein, so Bösl. „Sie schützt vor den finanziellen Folgen eines Unfalls und zahlt bei einer bleibenden Invalidität die vereinbarte Versicherungssumme oder bei schweren Folgen auch eine lebenslange Unfallrente“, so die Schadenexpertin der Universa.